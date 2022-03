Frauenbund Marzling: Hoch motiviert, aber es gibt auch große Sorgen

Zeigen Engagement: (v. l.) Frauenbund-Vorsitzende Vroni Neppl sowie die Aktiven Traudl Sauerer, Manuela Feger, Christina Duffner, Cilli Petz, Anna Puzio (Frauenbund München), Martha Hasler und Martina Cremonese. © Lorenz

Der Marzlinger Frauenbund ist voll engagiert. Alles passt. Aber es gibt auch eine große Sorge: Es fehlt der Nachwuchs.

Marzling – Die Mitglieder sind hoch engagiert und agieren stets mit großer Herzenswärme: Der seit 1982 etablierte Zweigverein Marzling des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) ist aus der Kommune nicht mehr wegzudenken. Den Marzlinger Frauenbund plagen aber auch Sorgen, denn es fehlt vor allem der Nachwuchs für dieses wichtige Ehrenamt.

Der Altersdurchschnitt im Zweigverein, so das Vorstandsmitglied Christina Duffner, ist eher hoch. Auch deshalb würde sich der Frauenbund Marzling wünschen, dass auch jüngere Frauen den Verein für sich entdecken würden. Denn eines sei laut Duffner klar: Es wird beim Frauenbund nicht nur gebastelt.

Frauensolidarität ist ein großer Schwerpunkt

Um den Facettenreichtum des KDFB den Marzlinger Bürgern zu präsentieren, habe sich der Zweigverein zu einem Aktionstag unter dem Motto „Wir machen uns stark für Frauen“ am vergangenen Samstag entschieden. Denn der Schwerpunkt Frauensolidarität ist beim KDFB prägnant und aktuell. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich so Interessierte über die Frauenbund-Bewegung per se, aber auch über das örtliche Engagement informieren. Eines wurde dadurch auch überaus deutlich: Die Marzlinger Frauen stellen ziemlich viel auf die Beine und helfen dort, wo dringend Hilfe benötigt wird.

Wichtig sind freilich beispielsweise die Seniorennachmittage im Pfarrheimsaal, bei denen über alles Mögliche gesprochen werden kann. Die Gestaltung von Osterkerzen, Kräuterbuschen oder Palmbuschen dient nicht nur einem guten Zweck, sondern eröffnet auch den Raum für Kreativität und das Finden und Fördern von eigenen Talenten. Mit dem Weltgebetstag macht der Marzlinger Frauenbund hingegen zum Beispiel aufmerksam auf das Leben und die Lebensumstände von Frauen aus anderen Ländern. Natürlich kann aktuell aufgrund der Pandemie-Lage vieles nicht so stattfinden, wie eigentlich geplant.

„Mehr Frauen, mehr Power!“

„Mehr Frauen, mehr Power!“, auch das ist ein Motto des KDFB, hinter dem die Marzlinger stehen. Der Frauenbund, und hier natürlich auch die Zweigvereine, machen sich zudem stark für eine partnerschaftliche und geschlechtergerechte Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit.

Die Agenda des KDFB ist groß und überaus vielseitig: Von Fair-Trade-Bewegungen über Schwerpunkt-Arbeit in punkto Diversität bis hin zu Equal Pay und Care-Zeiten.

Soziale Ungerechtigkeit war der Auslöser für die Gründung der Katholischen Frauenbunds

Durch eine Fülle von Informationsmaterial konnten sich am Samstagnachmittag zahlreiche Neugierige mit Flyern und Broschüren zu den großen Themen der Frauensolidarität eindecken. Und auch wer immer schon mal wissen wollte, wer überhaupt den Frauenbund gegründet hat, wurde im Marzlinger Pfarrheim fündig. Ellen Ammann, die man heutzutage wohl eine Netzwerkerin und Trendsetterin nennen würde, konnte vor über 100 Jahren einfach nicht mehr zusehen bei der sozialen Ungerechtigkeit, die vor allem Frauen zu spüren bekamen – was dann letztendlich 1903 zur Gründung des ersten Katholischen Frauenbunds führte. Deutschlandweit hat der Frauenbund um die 180 000 Mitglieder und rund 1800 Zweigvereine – wie es eben auch in Marzling einen gibt.

Gut zu wissen

Wer mehr über den Marzlinger Zweigverein des Katholischen Frauenbunds wissen möchte, kann sich über die Homepage unter www.frauenbund-marzling.de informieren. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

Richard Lorenz

