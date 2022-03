Hilfe für die Ukraine: Feuerwehren im Kreis Freising sammeln Sachspenden - Grillaktion in Marzling geplant

Von: Magdalena Höcherl

An mehreren Stellen im Landkreis Freising sammeln die Feuerwehren derzeit Sachspenden für die Menschen aus der Ukraine. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Kreis Freising sammeln Sachspenden für notleidende Menschen aus der Ukraine. In Marzling planen die Vereine eine Grillaktion.

Marzling – Grillen für den guten Zweck: Die Marzlinger Vereine haben sich zusammengetan, um ihren Beitrag für die Menschen in der Ukraine zu leisten. Für kommenden Sonntag hoffen sie auf viel Kundschaft mit großem Hunger.

Inspiriert wurden die Marzlinger zu dieser Aktion von der achtjährigen Marie aus Moosburg, die mit ihrer Familie wie berichtet am Freitag Waffeln zugunsten notleidender Ukrainer verkauft. „Wir haben davon gelesen und überlegt, ob bei uns in Marzling auch schon irgendwas geplant ist“, berichtet Willi Thalhammer im FT-Gespräch. Nach Rücksprache mit mehreren Bekannten stelle sich heraus: Bislang gibt es nichts.

Packen an: das Helferteam aus Marzling bestehend aus (v. l.) Martin Möller, Marcus Jacobs, Michael Wolfermann, Christian Manlick, Bürgermeister Martin Ernst, Initiator Willi Thalhammer und Martina Dachs mit Kindern. © privat

Das will Thalhammer ändern – und trommelte ruckzuck ein paar Leute zusammen, um eine Aktion auf die Beine zu stellen. Die Idee, für die Ukraine zu grillen, war schnell geboren, auch Unterstützter und Sponsoren waren rasch gefunden, sagt Thalhammer. Das Hofbrauhaus Freising stellt die Getränke zur Verfügung, Semmeln kommen von der Bäckerei Geisenhofer, das Grillgut von der gleichnamigen Metzgerei. „Keiner hat auch nur eine Sekunde gezögert, uns zu unterstützen“, freut sich Thalhammer.

Würstlverkauf am Sonntag in Marzling

Auch die Vereine ziehen alle an einem Strang: Der Madl- und der Burschenverein, die Feuerwehr, der Sportverein, die Schützen und die Krieger. Sie verkaufen am Sonntag, 6. März, von 11 bis 18 Uhr an der Gemeindehalle Grillwürstl und Leberkässemmeln, außerdem noch Getränke, Glühwein und Kuchen. „Das Ganze läuft auf Spendenbasis: Jeder gibt, was er möchte“, erklärt Willi Thalhammer. Der Erlös wird an Kinder in der Ukraine gespendet. Gerade kläre man ab, ob auch Hubschrauber-Rundflüge angeboten werden könnten. Nun hoffen alle Beteiligten auf regen Zuspruch: „Alle sollen kommen, die ein paar Euro übrig haben. So können wir alle einen Beitrag leisten und den Menschen so schnell wie möglich helfen.“

Überblick über Sachspenden-Sammelstellen im Kreis Freising

Abgesehen von der Grillaktion werden am Sonntag auch Sachspenden gesammelt: Medikamente (vor allem Schmerzmittel), Verbandmaterial, (isolierende) Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Hygieneartikel wie Zahnpasta und -bürsten, Duschgel, Shampoo, Feuchttücher, Windeln, Einlagen, Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe, Batterien, Kerzen, Taschenlampen, haltbare Lebensmittel, Babynahrung und Wasser. Diese werden dem Flughafenverein übergeben.

Dies unterstützen auch viele Feuerwehren aus dem Landkreis: In Paunzhausen können ab diesem Donnerstag um 17 Uhr die genannten Sachspenden in einer Gitterbox zwischen den FFW-Fahrzeughallen abgelegt werden. Bei der Feuerwehr Hallbergmoos stehen an der Theresienstraße 6 ebenfalls Boxen bereit, die bis Montag, 7. März, um 17 Uhr gefüllt werden können. Auch die Feuerwehr Günzenhausen sammelt, und zwar am Samstag, 5. März, von 11 bis 15 Uhr an der Schulstraße 2.

In Mauern sammelt die Feuerwehr an der Adresse Am Sportpark 1, und zwar am Freitag, 4. März, von 17 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag, 5. März, von 10 bis 13 Uhr. In Hohenkammer ist die die Abgabe der benötigten Sachspenden am Samstag, 5. März, von 15 bis 17 Uhr und am Montag, 7. März, von 18.30 bis 20 Uhr am Feuerwehrhaus möglich. Die Feuerwehr Haag sammelt an der Plörnbacherstraße 24 am Freitag, 4. März, von 15 bis 17 Uhr, sowie am Samstag, 5. März, von 13 bis 15 Uhr. Alternativ gibt es noch eine Annahmestelle an der Gärtnerei 5 in Haag – und zwar am Samstag und Sonntag, 5./6. März, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr.

Wie bereits berichtet, läuft in Moosburg noch bis zum frühen Samstagvormittag, 5. März, eine private Sammelaktion: Dort hat sich Anna Amann bereiterklärt, Sachspenden anzunehmen, um sie dann an den Verein Flüchtlingshilfe Erding weiterzugeben.

