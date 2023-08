Kampf gegen den Krebs: Spendengelder unterstützen Lukas und andere Kinder

Marzlinger Vereine organisieren Spendenaktion: Damit Lukas (6) den Kampf gegen den Krebs gewinnt

Von: Andreas Beschorner

Gemeinsam für Lukas: Der sechsjährige Bub aus Marzling hat Lymphdrüsenkrebs. Mit Spendengeldern sollen er und seine Familie nun unterstützt werden. © privat

Der kleine Lukas aus Marzling ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die Feuerwehr hat nun eine Spendenaktion für den Sechsjährigen gestartet.

Marzling – Als Lukas aus Marzling fünf Jahre alt ist und ihm selbst das Spielen mit anderen Kindern immer schwerer fällt, beginnt für seine Familie eine Odyssee. Über zehn Monate lang pilgern sie von Arzt zu Arzt und von Krankenhaus zu Krankenhaus. Was fehlt Lukas?

In der Kinder-Uniklinik Regensburg erhalten sie dann endlich die Diagnose, die wohl allen Eltern den Boden unter den Füßen wegzieht: Lymphdrüsenkrebs. Das ist jetzt einige Monate her. Seitdem kämpfen Lukas und seine Eltern gegen die Krankheit. Eine Spendenaktion soll nun helfen, um den Krebs zu besiegen.

Lukas‘ Eltern sind in der Feuerwehr aktiv - die möchte nun der Familie helfen

Lukas’ Eltern meistern seit Monaten die schwere Aufgabe, den inzwischen Sechsjährigen rund um die Uhr im Klinikalltag zu begleiten, wechseln sich dabei mitunter auch täglich ab, um Familie, Geschwister und Arbeit trotz der Distanz von über 100 Kilometern zum Kinderkrankenhaus unter einen Hut zu bekommen. Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Kindergarteneltern, Bekannte und viele mehr sind vom Schicksal der jungen Familie tief betroffen – und nicht zuletzt auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Marzling und Appersdorf, in der Lukas’ Eltern aktiv sind und immer anpacken, wenn Hilfe gebraucht wird.



Ihnen wollen die Floriansjünger zusammen mit dem Marzlinger Frauenbund und dem Marzlinger Netzwerk jetzt etwas zurückgeben: Sie haben über die Online-Plattform „GoFundMe“ einen Spendenaufruf gestartet. Das Ziel: Lukas’ Eltern sollen sich unbezahlten Urlaub nehmen und ihren Sohn solange und so intensiv betreuen können, wie es notwendig ist – „weil wir sehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann“, schreiben die Feuerwehrler in ihrem Spendenaufruf. Außerdem sollen die notwendige Behandlung und sonstige unterstützende Maßnahmen nicht an Zuzahlungen scheitern und auch die Benzinkosten für die Fahrten ins Krankenhaus die Eltern nicht zusätzlich belasten.

Und mit dem Geld wollen die Einsatzkräfte Lukas auch einen ganz konkreten Traum erfüllen: Der Sechsjährige wünscht sich nichts mehr als einen Urlaub am Meer mit seiner Familie: das Wellenrauschen hören, im Sand spielen und sich dabei von den Strapazen erholen. Eine solche Auszeit ist ein Licht am Ende des Tunnels für Lukas und seine Familie – aber noch mehr Hoffnung setzen sie in eine erfolgreiche Behandlung.



Kampf gegen den Krebs: Spendengelder unterstützen Lukas und andere Kinder

Seit ein paar Tagen ist klar, dass Lukas ein B-Zell-Lymphom hat. Bald beginnt die Chemotherapie – und die Heilungschancen sind positiv. „Wir alle hoffen seit Monaten der Ungewissheit, dass es für den kleinen Lukas aufwärtsgeht und die Behandlung Erfolg zeigt. Und dass die Familie, die sich seit Monaten zwischen Marzling und Klinikum Regensburg die Klinke in die Hand gibt, endlich zur Ruhe kommt“, heißt es in dem Spendenaufruf im Internet. Damit das gelingt, spielt die Kinderuniversitätsklinik Ostbayern in Regensburg eine wichtige Rolle – und damit auch die KUNO-Stiftung sowie der Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder (VKKK) Ostbayern.



KUNO ist eine Stiftung, die nicht nur die Kinderklinik gebaut hat, sondern auch finanzielle Mittel zum Betrieb der Klinik bereitstellt, die durch den Staat und die Krankenkassen nicht finanziert werden. Der VKKK unterstützt Familien in medizinischer, pflegerischer, sozialer, psychologischer und rechtlicher Hinsicht. Die Spenden, die die Marzlinger jetzt sammeln und die nach Lukas’ Behandlung übrig sind, kommen diesen beiden Organisationen zugute.

Zur Spendenaktion für Lukas aus Marzling

Wer Lukas und seine Familie unterstützen möchte, kann das über gofundme.com/f/gemeinsamfuerlukas tun.

