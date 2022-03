Große Hilfsbereitschaft in Marzling bei Grillwürstl, Kuchen und Co.

Von: Andreas Beschorner

Grillen im Akkord: Weil der Andrang alle Erwartungen übertraf, mussten sich Bernhard Soller, Michael Aubele und Michael Wolfermann (v. l.) mächtig ins Zeug legen. Für die Not leidenden Ukrainer taten sie das gerne. © Beschorner

Überwältigend war die Resonanz auf eine Aktion der Marzlinger Vereine, deren Erlös den Menschen in der Ukraine zugute kommen soll. Sogar ein Hubschrauber war im Einsatz.

Marzling – Dass hierzulande die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet groß ist, weiß man inzwischen. Aber von dem Andrang, der am Sonntag bei der konzertierten Aktion der Marzlinger Vereine herrschte, waren wohl selbst die größten Optimisten überrascht: Hunderte waren auf den Platz vor der Gemeindehalle geströmt, um bei Grillwürstl, Kuchen, Kaffee und Bier zu spenden.

Die 400 Würstl beispielsweise, die man für diesen Tag bereit gelegt hatte, gingen schon gegen 12.30 Uhr zur Neige, lange Schlangen hatten sich vor den verschiedenen Ständen gebildet. Michael Aubele, einer der Männer am Grill, war total begeistert von dem riesigen Zuspruch. „Das hätte ich so nicht erwartet“, gab er zu, während er im Rauch des Grills fast schon im Akkord die frischen Würstl auflegte und das fertige Grillgut an seine Kollegen am Verkaufsstand weiterreichte.

Die Fläche vor der Gemeindehalle war um die Mittagszeit herum proppenvoll, Plätze an den Stehtischen waren selten zu ergattern, Glühwein stand ebenso hoch im Kurs wie eine Halbe Bier. Und ganz viele Menschen deckten sich auch gleich noch mit Kuchen für den Nachmittagskaffee zu Hause ein.

Die Marzlinger Vereine hatten ganze Arbeit geleistet, Madl- und Burschenverein, der SV Marzling und die Feuerwehr, Schützen- und Kriegerverein hatten sich schwer ins Zeug gelegt. Und überall waren Spendenboxen aufgestellt, denn feste Preise gab es nicht. Jeder gab, was er wollte und meinte. Möglich gemacht hatten die Hilfsaktion beispielsweise das Hofbrauhaus Freising, die Bäckerei und die Metzgerei Geisenhofer, die ihre Produkte zur Verfügung gestellt hatten. Der gesamte Spendenerlös kommt so den Not leidenden Menschen in und aus der Ukraine zu Gute.

Und dann waren da ja noch die Hubschrauberrundflüge der Firma Skymagic: 70 Euro für rund zehn Minuten kreisen über Marzling – 70 Euro, die ebenfalls voll und ganz in die Ukraine-Hilfe flossen. Wäre es nicht um einen ernsten und traurigen Anlass gegangen, hätte man meinen können, es handele sich um ein Volksfest. Denn auch der angrenzende Spielplatz war von vielen Kindern in Beschlag genommen, man nutzte die Hilfsaktion und das gute Wetter für einen Familienausflug.

Und dann waren da noch all diejenigen, die mit dem Auto vorfuhren und aus dem Kofferraum Sachspenden ausluden, um auf diese Weise ihren Beitrag zu leisten. Alles, was da an Kleidung, Decken, Hygieneartikeln oder auch Babynahrung angeliefert wurde, wird an den Flughafenverein übergeben, der es dann in die Krisengebiete bringt.

