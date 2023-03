Im Auto der Mama: 17-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Nach der spektakulären Flucht gelang der Polizei die Festnahme der Flüchtenden. © Joern Pollex/dpa

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein war im Auto seiner Mutter mit Spezln auf Spritztour unterwegs. Sie endete mit einer wilden Flucht vor der Polizei.

Marzling/Haag – Erst hatte sich ein 17-Jähriger den Autoschlüssel seiner Mutter genommen, dann ihr Auto „ausgeliehen“ und war mit zwei Freunden zu einer nächtlichen Spritztour aufgebrochen. Doch dieser Ausflug mündete dann in eine wilde Flucht vor der Polizei quer durch Marzling (Kreis Freising) und endete mit dem Einsatz mehrerer Streifenfahrzeuge sowie zwei Festnahmen.

Wie die Polizei Freising am Freitag meldete, fiel am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einer Streife auf Höhe Stoibermühle ein verdächtiger Wagen auf: „Die Streife folgte dem Golf Variant bis zur Isarstraße in Marzling.“

Flucht vor dem Streifenwagen

Auf der Freisinger Straße dann sollte der Golf kontrolliert werden. „Als die Beamten das Stopp-Display einschalteten, gab der Fahrer des Pkws kräftig Gas“, heißt es im Pressebericht. Die anschließende Verfolgungsjagd ging über den Bachwinkel und die Nordstraße bis in die Hofmarkstraße, die in einer Sackgasse endet. Dort sprangen drei Insassen aus dem Auto und flüchteten querfeldein Richtung Feuerwehrhaus. „Weitere Streifenbesatzungen waren bereits zur Unterstützung angefordert worden und nahmen die Fahndung nach den Flüchtenden auf.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gegen 22.30 Uhr wurde dann nach kurzer Fahndung einer der Mitfahrer in Rudlfing (Gemeinde Marzling) geschnappt. Kurz danach entdeckte eine Zivilstreife den Beifahrer (17). Er hatte sich hinter einem Busch versteckt und wurde vorläufig festgenommen.

Gefundene EC-Karte nicht gemeldet

„Bei der Personenkontrolle und Durchsuchung nach Ausweispapieren wurden bei dem Jugendlichen zwei Scheckkarten gefunden, wobei eine nicht auf den 17-Jährigen ausgestellt war“, meldet Vize-PI-Chef Hans-Jürgen Hintermeier: „Der Azubi gab zu, die Karte am Vortag in Freising gefunden, aber den Fund nicht gemeldet zu haben.“ Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fundunterschlagung.

Ermittlungen auch gegen die Mutter

Eine weitere Stunde später, also gegen 23.30 Uhr, wurde der Fahrer in unmittelbarer Nähe seiner Wohnadresse in Haag aufgespürt, die die Beamten in der Zwischenzeit als Adresse der Fahrzeughalterin, seiner Mutter, ermittelt hatten.

Weil der 17-Jährige keinen Führerschein hat, wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Ferner wird gegen die Mutter ermittelt, „ob sie sich als Halterin des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht hat“, so die Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.