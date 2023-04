Immer mehr Neubürger: Gemeinde Marzling ist ein beliebter Wohnort

Teilen

Will nach vorne schauen: Marzlings Bürgermeister Martin Ernst berichtete im Rahmen der schwach besuchten Bürgerversammlung, was angesichts einbrechender Gewerbesteuereinnahmen noch möglich ist. © Lehmann

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Marzling steigt kontinuierlich, doch der Gewerbesteuer-Trend bereitet dem Bürgermeister Sorgen.

Marzling – Nach wie vor beherrscht vor allem die überaus angespannte Haushaltslage die Gemeinde Marzling. Und so war der Etat auch beider schwach besuchten Bürgerversammlung immer wieder Thema. Der Rathaus-Chef will das Beste aus der Situation machen und vor allem eines: nach vorne schauen. Am Freitag gab er den Anwesenden einen ausgiebigen kommunalen Rückblick ins Jahr 2022 und wagte zum Schluss auch einen kleinen Ausblick.

92 Marzlinger traten 2022 aus Kirche aus

Die Daten und Fakten aus dem Jahr 2022: Marzling ist beliebt, die Einwohnerzahl steigt kontinuierlich – aktuell leben 3548 Menschen im Gemeindegebiet, davon 632 Kinder und Jugendliche. 569 der Marzlinger sind älter als 65 Jahre, den größten Anteil im Schnitt beanspruchen allerdings die sogenannten „Babyboomer“: 858. „Da gehör‘ ich ja auch dazu“, meinte Ernst während der Power-Point-Präsentation.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die älteste Marzlingerin wurde voriges Jahr 97 Jahre alt, der älteste Bürger 94 Jahre. Die Nachwuchs-Zahlen können sich ebenfalls sehen lassen: 2022 kamen 28 Kinder zur Welt, davon sogar eine Hausgeburt in Marzling, was den Bürgermeister ganz besonders freute. Acht Paare ließen sich im Rathaus trauen, andererseits wurden auch acht Ehen geschieden. Nicht beantwortete konnte diesbezüglich jene Frage aus den Zuschauerreihen werden: „Ja, waren das etwa die gleichen?“

Weitere Zahlen aus dem Standesamt betreffen die Kirchenzugehörigkeit: Nur mehr 1666 Einwohner gehören der katholischen Kirche an, 354 der evangelischen, konfessionslos sind 1505 Bürger. 72 Marzlinger sind 2023 aus der katholischen Kirche ausgetreten.

Massiv eingebrochen sind die Gewerbesteuern,, weshalb es auch zu dieser extrem angespannten Haushaltslage gekommen war. Der kommunale Schuldenstand zum Jahresende 2022 lag bei 5,9 Millionen Euro. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1654 Euro. Trotz der ungünstigen Finanzlage hatte Marzling noch mal Geld für einen Anbau und der Gründung einer Naturkindergruppe in die Hand nehmen müssen, weil schlichtweg der Platz im Kindergarten zu knapp geworden war. Diesbezüglich wurde Ernst deutlich: „Wir beschäftigen 35 Erzieher für Hort und Kindergarten, das kostet eben Geld. Außerdem bezahlt Marzling pro Jahr rund eine Million Euro für die Kinderbetreuung aus eigener Tasche.“

Was ihn und die Räte 2022 noch beschäftigte: Die Modernisierung der Wasserversorgung, eine Erweiterung der Urnenwand, die Flüchtlingsunterbringung an der Rudlfinger Straße, die Notfallplanung bei einem großflächigen Stromausfall, die Erstellung eines Kanalsanierungskonzepts und die Einführung eines Bürgerinformationssystems.

„Grüne Glasfaser“ ist aus dem Rennen

Der Ausblick vom Bürgermeister für das laufende Jahr war dann aufgrund der finanziellen Mittel auch eher kurz und bündig. Was hier auf der Agenda steht: der Austausch der Hallenbeleuchtung in der Mehrzweckhalle und der teilweise Austausch der Straßenbeleuchtung – beides soll der Gemeinde Geld sparen helfen. Weiter Punkte sind die Modernisierung der Wasserversorgung und die Umnutzung des alten Feuerwehrhauses, beides ebenfalls immer wieder Thema bei Gemeinderatssitzungen.

Längst rumgesprochen habe sich laut Ernst auch, dass die sogenannte „Grüne Glasfaser“ (UGG) als ausbauendes Unternehmen „abgesprungen“ sei. Deshalb ist nur noch die Telekom bezüglich Glasfaser-Ausbau im Rennen.

Richard Lorenz