In Marzling beginnt eine neue Ära: Roswitha Apold jetzt „Vize“ von Martin Ernst

Der Wechsel in Marzling ist offiziell vollzogen: Das neue Gremium traf sich zur konstituierenden Sitzung und zu ersten Diskussionen.

Marzling – Der Wechsel im Marzlinger Gemeinderat und im Rathaus für die neue Legislaturperiode ist offiziell vollzogen. In der konstituierenden Sitzung des Gremiums am Dienstag wurden sieben neue Ratsmitglieder vereidigt. Als Stellvertreterin für Bürgermeister Martin Ernst setzte sich Roswitha Apold (Parteifreie Bürger) in der geheimen Abstimmung mit 13:4 Stimmen gegen Johanna Sticksel (Grüne) durch. Apold gehört dem Gemeinderat seit 2016 an. Das Amt eines 3. Bürgermeisters zu besetzen, sei wie bisher nicht nötig, waren sich die neuen Räte einig.

+ Mit gebührendem Abstand wurden die neuen Marzlinger Räte vereidigt: (v. l.) Johanna Sticksel (Grüne), Johannes Petermeier (Grüne), Karl Göls (CSU/Freie Wähler), Winfried Seidl (CSU/Freie Wähler), Thomas Sellmeir (SPD), Franziska Petermeier (Grüne), Juliane Dorfmüller (SPD) und Bürgermeister Martin Ernst (CSU/Freie Wähler). © Martin

Einige Angelegenheiten werden nun geprüft

Ob die bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Marzling weiterhin gelten soll, das wurde im Anschluss diskutiert. Thomas Sellmeir (SPD) hielt es für nicht zielführend, wenn die Ausschüsse zur Vorberatung sowohl in der Satzung als auch in der Geschäftsordnung der Gemeinde verankert seien. „Das wird geprüft“, versprach Verwaltungsleiterin Doreen Feil. Bis zur nächsten Sitzung soll nun die Geschäftsordnung endgültig ausgearbeitet sein. Erst dann sei es möglich, die Mitglieder des Technischen Ausschusses zu benennen, erklärte Ernst. Ob wie bisher neun Mitglieder dafür tätig sein werde oder weniger, wie das Sellmeir angeregt hatte, auch darüber werde man entscheiden, wenn die neue Geschäftsordnung beschlossen sei.

Referent für Städtepartnerschaft gesucht

Festgelegt wurden indes die Mitglieder für den Rechnungsprüfungsausschuss: Norbert Eichinger (CSU/Freie Wähler), Johannes Petermeier (Grüne), Klaus Meindl (Freie Unabhängige Wähler) und Michael Schwaiger (Parteifreie Bürger). Ein weiterer wichtiger Punkt: die Besetzung der Referate im Gemeinderat. Diese wurden um zwei Positionen erweitert. Neu ist der Posten eines Referenten für Digitalisierung (Thomas Sellmeir) und für die Städtepartnerschaft mit der italienischen Partnergemeinde San Zenone. Dafür werde ein geeigneter Bewerber außerhalb des Gemeinderats gesucht, meinte Ernst. „Mit gutem Italienisch“, denn so „duad ma sich doch leichter“. Das Referat für Energie und Umwelt, das bisher von Martin Mair (CSU/Freie Wähler) bekleidet wurde, ist laut einstimmigen Beschluss nun aufgeteilt in zwei Bereiche: Energiewende (Martin Mair) und Umwelt (Johanna Sticksel). Das Amt des Jugendreferenten wird wie bisher von Michael Schwaiger bekleidet. Juliane Dorfmüller (SPD) stellte sich für das Referat Familie und Bildung zur Verfügung. Als Seniorenreferentin hofft das Gremium auf die Zusage von Maria Grandl, die das Ehrenamt in der vergangenen Wahlperiode innehatte, sich aber nicht mehr für den Rat zur Verfügung gestellt hat.

Maria Martin

