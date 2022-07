Klimakrise und Krieg: Bei Freisings Bauern ist „vieles auf Kante genäht“

Bei der Feldbegehung: Gerhard Stock (BBV), Ralf Huber (BBV-Bezirkspräsident Oberbayern), Monika Kraemer-Schmid (Amt für Landwirtschaft Ingolstadt-Pfaffenhofen), Katharina Binsteiner (Verband für landwirtschaftliche Fachbildung), Marzlings Bürgermeister Martin Ernst, Josef Schächtl (Amt für Landwirtschaft Ebersberg-Erding) und Landwirt Georg Schmid (v. l.) Foto: Lehmann © Lehmann

Eigentlich lief für die Bauern im Kreis Freising heuer alles bestens. Doch das wird überschattet von den globalen Krisen.

Marzling - Die Felder von Landwirt Georg Schmid in Unterberghausen bei Marzling stehen gut da, wenngleich es in den vergangenen Wochen einfach zu viele heiße Tage gegeben habe. Dennoch: Ob sich alles so rechnet, wie es die Landwirte in der Region gerne hätten, ist fraglich. Denn: Es explodieren die Preise, unter anderem für Dünger im Bereich Ackerbau.ei der Erntepressefahrt des Bayerischen Bauern Verbands (BBV) am Donnerstag zu Landwirt Georg Schmid, konnte nur eines attestiert werden: Die Bewertung von Ernteflächen wird immer fragiler, denn während Schmid vermutlich einen guten Ertrag erwirtschaften kann, kann es beispielsweise in der Hallertau schon ganz anders ausschauen.

Dünger ist teuer und oft gar nicht mehr zu bekommen

Weshalb gerade der Preis für Getreide wieder fällt, kann so recht niemand verstehen – auch nicht Schmid, der neben dem Ackerbau auch Mastschweine hält. Alleine für den Ackerbau hat Schmid im vergangenen Jahr rund 100 000 Euro zuschießen müssen. Unter anderem, weil sich die Kosten für den Dünger enorm erhöht haben – oder der nur noch schwer zu bekommen ist wie beispielsweise Kalidünger, für den die EU aktuell ein Einfuhrverbot aus Weißrussland verhängt hat.

„Vieles ist finanziell sehr auf Kante genäht“, betonte Schmid, denn auch für seine Mastschweine hat er beispielsweise für Umbauten tief in den Geldbeutel greifen müssen. Ob er die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen je wieder hereinbekommt, sei ungewiss – auch aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine und dem damit zusammenhängenden Getreidepreis. Ein zusätzlicher Risiko-Faktor für die Landwirte: Ereignisse wie Starkregen oder Hitzeperioden, die ganze Areale auf den Feldern ausschwemmen oder ausbrennen.

Wichtig: Böden so umbauen, dass sie viel Wasser speichern

Für den BBV-Bezirkspräsidenten Ralf Huber ist eines völlig klar: „Der Klimawandel ist hier angekommen.“ Eigentlich sei es bis jetzt ein tolles Jahr“ gewesen, sagte Huber, wenngleich die Hitzetage viel Ertrag gekostet hätten. Auf manchen Feldern sei nämlich das Wasser ausgegangen, was auch mit einer Ungleichverteilung der Niederschläge zu tun habe – und die nehme zu. Umso wichtiger sei, dass Böden „umgebaut“, also so gut wie möglich angepasst würden.

„Wir müssen mit unseren Böden liebevoll umgehen“, sagte der Bezirkspräsident. Umso wichtiger seien laut Josef Schächtl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding Landwirte mit Sachverstand - und dazu die passenden politischen Rahmenbedingungen. Was Schächtl auch wichtig war zu betonen: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass immer ausreichend Lebensmittel da sind.“ „Es war eigentlich immer ein Nebenschauplatz, ob die Ernten reichen“, ergänzte BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock. „Sonst war immer zu viel da – jetzt interessiert sich jeder dafür, ob es auch reicht“.

Auf den Klimawandel hat man sich schon eingestellt

Damit es eben nicht zu Engpässen komme, brauche die Region laut Marzlings Bürgermeister Martin Ernst eine gut funktionierende Landwirtschaft und die Innovation von Landwirten, die auf Ereignisse wie Starkregen reagieren. „Wir probieren Vieles“, erklärte Schmid – ob nun mit diversen Bodenbearbeitungsmethoden oder durch Tests, welche Kulturen am besten viel Wasser „auffangen“ können. Gerade der Klimawandel sei ja kein neues Thema, wie Ralf Huber den Ernterundgang abschloss: „Wir haben uns schon länger darauf eingestellt“.

RICHARD LORENZ

