„Wahnsinnsgefühl“: Der älteste Stadel im Landkreis Freising steht wieder

Von: Manuel Eser

1771 errichtet, 2002 abgetragen, jetzt steht er wieder: Günter Krieglsteiner (links oben auf dem Gerüst) hat einen rund 250 Jahre alten Barockstadel wieder aufgebaut und damit im Rahmen einer Hebweihfeier alle Gäste staunen lassen. Das dunkle Holz ist Originalmaterial, die hellen Balken sind neu, wurden aber wie anno dazumal bearbeitet. © Lehmann

2002 wurde er abgebaut, jetzt steht er wieder: der älteste Stadel im Landkreis Freising. Der Marzlinger Schreiner Günter Krieglsteiner ist fast am Ziel.

Marzling – Unter diesem Dach treffen sich Vergangenheit und Gegenwart. 18. und 21. Jahrhundert sind hier miteinander verkantet: Schreiner Günter Krieglsteiner ist fast am Ziel seiner jahrzehntelangen Mission. Er hat einen rund 250 Jahre alten Barockstadel, der 2002 in Ampertshausen abgetragen wurde und zu Brennholz hätte werden sollen, in Marzling wieder aufgebaut – in seiner ursprünglichen Größe: 21 Meter lang, 12 Meter breit, 10,5 Meter hoch.

„Es ist ein Wahnsinnsgefühl, dass der Stadel nach mehr als 20 Jahren jetzt wieder steht“, betont Krieglsteiner, der mit dem landwirtschaftlichen Bauwerk schöne Kindheitserinnerungen verbindet. Er genießt das Zusammenspiel der dunklen und hellen Balken. Beim dunklen Holz handelt es sich um Material des Originalstadels, das nach der langen Einlagerung noch verwendet werden konnte. Das helle Holz ist neu, aber ebenfalls Fichte, die nach althergebrachter Methode bearbeitet wird. Es wurde nicht gesägt, sondern nur geschlagen und gehackt, dass das Holz in Form des Baums nach oben hin schmaler wird. Rund 60:40 ist das Verhältnis von Neu zu Alt.

Jetzt präsentiert sich der Stadl mit zwei Gesichtern

Ursprünglich hatte Krieglsteiner den Plan, das helle Holz farblich nachzudunkeln, um einen einheitlichen Charakter herzustellen, rückte davon aber wieder ab. „Ich finde es schöner, dass man jetzt beide Gesichter des Stadels sieht – so wie er 1771 nagelneu ausgesehen hat, und so wie er sich nun nach zweieinhalb Jahrhunderten optisch entwickelt hat.“

Vor wenigen Tagen hat der Handwerker-Philosoph Hebweih gefeiert und die Besucher staunen lassen. In den kommenden Tagen werden nun die Außenwände aufgebaut. „Ziel ist es, dass der Stadel im Juni komplett fertig ist“, sagt Krieglsteiner. Die ersten haben schon angefragt, ob sie ihren Geburtstag dort feiern dürfen. Künftig soll das historische Bauwerk zu einem Marzlinger Ortsmittelpunkt werden, in dem etwa ein kleines Café oder ein Laden mit Regionalprodukten entstehen könnten.