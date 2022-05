„Purer Populismus“: Marzlings Gemeindechef weist Vorwürfe von Grünen-Chef zurück - „Erwarte Entschuldigung“

„Das politische Niveau ist gesunken“, sagt Martin Ernst bezüglich der Vorwürfe des Grünen-Chefs. Archiv © Rainer Lehmann

Marzlings Bürgermeister Martin Ernst ist „auf 180“. Im Gemeinderat kritisierte er die Vorwürfe von Grünen-Chef Marc Decker zu diversen Themen massiv.

Marzling – Dicke Luft im Marzlinger Gemeinderat: Aufgrund einiger Äußerungen von Marc Decker, dem Vorsitzenden der Marzlinger Grünen, war Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) tief verärgert. In der Gemeinderatsitzung am Donnerstag bezog der Bürgermeister zu jedem Kritikpunkt Stellung und kam dabei zu einem deutlichen Resümee: „Das politische Niveau ist gesunken.“

Grüne kritisieren mehrere Themen in Marzling

Vor rund einer Woche stand beim Grünen-Ortsverband die Jahreshauptversammlung auf dem Plan. Dabei kritisierte der Vorsitzende Decker: „Klimawandel findet überall statt, scheinbar aber nicht in Marzling“. Defizite gebe es auch bei der bekämpfung von Leerstand in der Kommune, man brauche mehr Grün und solle sich um die Zone 30 in der Isarstraße kümmern. Die Marzlinger Bürger seien laut Decker oft engagierter als so manche politischen Kräfte – etwa in der Flüchtlingshilfe. Denn während die Marzlinger ihre Türen für Schutzsuchende großherzig öffnen, habe der Gemeinderat den Beitritt zum Bündnis Sicherer Hafen abgelehnt.

Martin Ernst machte seinem Unmut Luft: „Seit ich das heute im FT gelesen habe, bin ich auf 180!“ Deckers Vorwürfe seien nichts anderes als „parteipolitische Selbstdarstellung“, die er nicht hinnehmen werde. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe habe er sich entschieden, es in der Sitzung anzusprechen. „Marzling ist keine Betonwüste, es gibt hier sehr viel Grün“, betonte Ernst. Es werde viel getan, obwohl das Geld fehle. Den Kritikpunkt Tempolimit auf der Isarstraße verstehe er überhaupt nicht, denn das werde doch eh gerade geklärt, wie alle im Gremium wissen würden – auch die Grünen-Räte.

Beton schützenswerter als Wilder Wein? „Purer Populismus“

In puncto Leerstand seien der Gemeinde laut dem Bürgermeister „die Hände gebunden“, während Marzling bei der Integration von Geflüchteten sehr aktiv sei. Deckers Vorwurf, in Marzling wäre Beton schützenswerter als Wilder Wein, empfand Ernst als „puren Populismus“. Bei Decker würde sich das so anhören, als würde Marzling für die Energiewende gar nichts tun. Das Gegenteil sei der Fall: So habe der Gemeinderat unter anderem zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen genehmigt, und auch so sehe die Bilanz bezüglich erneuerbarer Energien gut aus. Für das von Decker vorgeschlagene Energiesparprogramm fehle es der Kommune allerdings an finanziellen Mitteln. Ernsts Vorschlag: „Vielleicht spendet er uns ja Geld?“

Der Bürgermeister resümierte: „Die Gemeinde stellt sehr vieles auf die Beine – aber oft geht es halt auch nicht so einfach.“ Zur Ablehnung des Beitritts Sicherer Hafen führte Roswitha Apold (PB) aus: „Wir haben abgelehnt, das stimmt.“ Aber vieles stehe bei diesem Bündnis eben „nur auf dem Papier“, während Marzling hingegen schon früh einen Helferkreis gegründet habe und sehr aktiv sei.

Dass Decker nicht erschienen ist, sorgt für noch mehr Unmut

Was viele Räte neben der Tonlage und den Vorwürfen des Grünen störte, war der Umstand, dass Decker nicht zur Sitzung als Zuhörer erschienen war, obwohl der Bericht am Donnerstag, also dem Sitzungstag, in der Tageszeitung zu lesen gewesen war. „Der Stil ist nicht meiner“, sagte Johanna Sticksel (Grüne). Allerdings: „Alle unsere Anträge in Richtung Energie sind hier abgelehnt worden.“ Für Ernst aber war klar: „Ich erwarte eine Entschuldigung von Marc Decker!“

Richard Lorenz

