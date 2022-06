Damit der Sommer nicht langweilig wird: Buntes „Wohlfühlprogramm“ für Marzlinger Ferienkinder

Stolz auf das Marzlinger Sommerferienprogramm: Zweite Bürgermeisterin Roswitha Apold und Gemeinderat Winfried Seidl, der am Ferienprogramm mitgebastelt hat. © Lorenz

Marzlings Nachwuchs soll es den Sommer über nicht langweilig werden: Dafür sorgt ein Ferienprogramm mit vielen Höhepunkten.

Marzling – Auch die Gemeinde Marzling hat für das diesjährige Sommerferienprogramm wieder einmal alle Register gezogen, um den Kindern ein facettenreiches Angebot präsentieren zu können. Und das Ferienspiele-Team verspricht: Langweilig wird es dem Marzlinger Nachwuchs auf keinen Fall werden, dafür sorgen auch einige absolute Höhepunkte. Schon am letzten Schultag geht’s in Marzling heiß her, denn auch heuer gibt es natürlich wieder die inzwischen legendär gewordene Marzlinger Sommerprogramm-Disco im örtlichen Jugendtreff mit Hot-Dogs und „gefährlichen“ Cocktails.

Schnupper-Angeln, Tennis und Rätsel

Einen Tag später, am 30. Juli, steht dann schon ein erster Höhepunkt auf dem Programm: Schnupper-Angeln am Riegerauer Weiher für alle Kinder ab acht Jahren mit guten Schwimmkenntnissen. Wer es sportlich mag, kommt am 4. August voll auf seine Kosten, denn da heißt es: Auf geht’s zum Waldkletterpark Jetzendorf. Dort können Kinder ab sechs Jahren kraxeln, durch Autoreifen schwingen oder den Flying Fox Parcours genießen. Für Sportkanonen könnte auch das Angebot des SV Marzling spannend sein, denn am 8. August bietet der Verein ein Tennis-Schnuppertraining für alle Sieben- bis Zehnjährigen an – Schläger und Bälle werden natürlich gestellt. Nach Eitting geht es einen Tag darauf, nämlich zum Licht- und Luftgewehrschießen zu den Hubertus-Schützen. Um Konzentration und Zielgenauigkeit geht es freilich auch beim Bogenschießen in Hohenkammer am 31. August.

Ein absoluter Höhepunkt des Programms: Ein Ausflug zu den Escape Rooms nach Neufahrn am 9. September für Schüler ab zehn Jahren, wo verschiedene Rätsel in geheimnisvollen Räumen innerhalb einer Stunde gelöst werden müssen. Ebenso aufregend wird der Tag in der Flystation Neufahrn am 25. August werden, wenn der Nachwuchs mal so richtig abheben darf. Für Filmfreunde geht es hingegen schon am 23. August in die Bavaria-Filmstudios – hier können die Ferienkinder durch Original-Filmkulissen schlendern und so manches Geheimnis über die verschiedenen Dreharbeiten vor Ort, beispielsweise zu den Wickie-Filmen erfahren.

Freilich ist das längst noch nicht alles, was die Marzlinger Ferienprogramm-Planer auf die Beine gestellt haben. Tischtennis, Yoga, Erste Hilfe, ein Piratentag und noch vieles mehr kann gebucht werden, womit den Marzlinger Ferienkindern auf keinen Fall so schnell langweilig werden dürfte.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Das Programmheft gibt’s auf www.unser-ferienprogramm.de/marzling/programm.php. Die Veranstaltungen können bis Sonntag, 4. Juli, 20 Uhr, gebucht werden.

