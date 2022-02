„Verschuldung ist besorgniserregend“: Marzling stehen finanziell schwierige Zeiten bevor

Sparen ist in der Gemeinde Marzling künftig angesagt. Symbolbild © Rolf Vennenbernd

Marzlings Schuldenberg ist laut dem Kämmerer „besorgniserregend“. Nun sind Sparmaßnahmen notwendig.

Marzling – Die Worte zum Haushalt 2022 waren deutlich: „Die Verschuldung ist besorgniserregend“, sagte Josef Nießl, Marzlings Interims-Kämmerer und Dozent an der Münchner Fachhochschule für angewandtes Management, in der Gemeinderatsitzung am Donnerstag. Der Schuldenstand bis zum Jahresende: vermutlich über acht Millionen Euro.

Die gute Nachricht, die Nießl mitteilte: „Sie sind noch kein Kandidat von Hartz IV für Kommunen.“ Würde das passieren, beispielsweise wenn eine Gemeinde nicht mehr handlungsfähig wäre, gilt laut Nießl: „Wer zahlt, schafft an – und das wäre dann die Regierung.“

Gewerbesteuer eingebrochen

Hintergrund der drastischen Wortwahl Nießls sind vor allem zwei Tatsachen: Denn mithilfe einer Ausnahmeregelung muss die Gemeinde nun 500 000 Euro aus den Rücklagen in den Vermögenshaushalt einbringen, um dann insgesamt 983 300 Euro in den Verwaltungshaushalt zu überführen – weil dort knapp eine Million Euro fehlt. Neben den Rücklagen ist Marzling auch gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, damit die Geschäfte weiterlaufen können: in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro.

Während die Einnahmen durch den Einkommenssteueranteil der Kommune bei rund 2,8 Millionen liegen, schaut die Lage in Sachen Gewerbesteuer anders aus. Spülte die Gewerbesteuer 2019 noch über eine Million Euro in die Kasse, brachen die Einnahmen nun auf 469 000 Euro ein. Da, so Nießl, habe es die Kommune schwer erwischt. Das sei ein „finanzieller Supergau“. Grund: In Marzling sind Gewerbe ansässig, die sehr „sensibel“ auf die Pandemie reagiert hätten.

Ausgaben kürzen, freiwillige Leistungen prüfen

Zu den Zahlen: Der Verwaltungshaushalt umfasst rund acht Millionen Euro, der Vermögenshaushalt knapp 2,3 Millionen Euro. Es heißt also sparen, was auch im finanziellen Volumen der Baumaßnahmen mit 436 000 Euro ersichtlich wird. Luxus, so Nießl, sei da nicht mehr dabei. Weiter schlägt er vor, Ausgaben zu kürzen, bestehende freiwillige Leistungen zu überprüfen und keine neuen mehr zu übernehmen. Er wisse sehr wohl, dass es schwer werden könnte, diese großen Sparmaßnahmen dem Bürger zu vermitteln, wenn plötzlich etwas „nicht mehr geht“, weil eben kein Geld mehr da sei.

Während sich Karl Göls (CSU/FW) Sorgen um einen anstehenden und im Etat noch nicht festgeschriebenen Straßenneubau machte, war es Thomas Sellmeir (SPD) wichtig, sich endlich an den Neubau eines gemeindeeigenen Rathauses zu machen, weil die Mietzahlungen des jetzigen Domizils den Haushalt seit längerer Zeit belasten würden. Zur Planung des Baus schlug Sellmeir vor, dafür noch rund 50 000 Euro im Haushalt einzuschieben – womit er allerdings scheiterte. „Sowas geht doch ned“, wie es Siegfried Kleidorfer (PB) aufgrund der sowieo schwierigen Finanzlagen formulierte.

