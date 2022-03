Der vergessene Schriftsteller aus Hangenham: Die Lebenslinien des Karl Borromäus Heinrich

Freund von Georg Trakl: Karl Borromäus Heinrich © Privat

Die Lebenslinien des Karl Borromäus Heinrich: Sie führen aus Hangenham hinaus in die große literarische Welt. Und in die Zeitgeschichte.

Marzling – Karl Borromäus Heinrich ist als Schriftsteller eigentlich in Vergessenheit geraten. Als Lektor, Freund und Wegbegleiter des deutlich berühmteren Autoren Georg Trakl findet er aber immer wieder in der Sekundärliteratur Erwähnung. Geboren wurde Heinrich, der sich einerseits zeitlebens mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche und andererseits auch immer mit Religion auseinandergesetzt hat, in Hangenham (damals Teil der damals eigenständigen gemeinde Rudfing) vor 140 Jahren.

Die Anfänge

Es ist nicht viel bekannt über Heinrich, der 1884 in Hangenham auf dem Grundel-Hof zur Welt kam – oder anders gesagt: Es ist nicht viel überliefert worden und deshalb kaum noch recherchierbar. Klar ist allerdings, dass Heinrich ein überaus interessierter Geist gewesen sein muss, denn das legen seine Studiengänge in München, Heidelberg, Genf, Erlangen und sogar Paris nahe: Geschichte, Literatur, Philosophie, Medizin und Theologie – wenngleich unbekannt ist, wie lange er die einzelnen Fächer belegt hat.

Zeitgenosse von Thoma

Fest steht: Promoviert hat Heinrich 1908 in Erlangen über Nietzsche, der ihn ein Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Obwohl zu dieser Zeit vermutlich schon eine starke religiöse Prägung, ersichtlich auch durch das Theologie-Studium, vorhanden war, heuerte Heinrich ein Jahr später bei der satirischen Wochenzeitschrift „Simplicissmus“ in München als Redakteur an – einer Zeitschrift, die sich bis Beginn des Ersten Weltkriegs mit Beiträgen gegen die bürgerliche Moral, aber auch unter anderem gegen die Kirchen auflehnte. Vermutlich dürfte Heinrich in München mit Ludwig Thoma zusammengearbeitet haben, denn dieser war seit 1900 ebenfalls Redakteur bei der gesellschaftskritischen Zeitschrift.

„Der Brenner“

Nach den Erfahrungen beim Simplicissmus, in dem ja auch Autoren wie Thomas Mann publizierten, blieb Heinrich weiterhin der Kunst treu und arbeitete für die Zeitschrift „Der Brenner“, die sich anfänglich auf avantgardistische Literatur spezialisiert hatte, später aber dann auf theologische Essays und Lyrik umschwenkte – möglicherweise auch durch Heinrichs Einwirken und seine Text-Beiträgen. Ob Heinrich als Soldat im Ersten Weltkrieg diente, ist nicht belegbar, aber unwahrscheinlich, denn zu dieser Zeit quälten den Schriftsteller bereits schwerste Depressionen.

Die Therapien

Aufgrund dieses seelischen Leidens und einigen Selbstmordversuchen unterzog sich der Marzlinger einigen Therapien, möglicherweise verfestigte sich dadurch auch nochmals seine tiefe Verwurzelung im Glauben. Relativ unklar ist hingegen der weitere berufliche Weg: eine Anstellung im Auswärtigen Amt in Bern in der Kulturabteilung ist als eine weitere Lebensstation naheliegend.

Das Kloster

Gut recherchierbar ist aber, dass Heinrich 1925 als Oblat unter dem Namen Maria Meinradus der Benediktinerabtei Einsiedeln (Schweiz) beitrat. Für dieses Kloster schrieb Heinrich auch das Freiluftspiel „Der Antichrist“ nach Nietzsche und beteiligt sich an der Bearbeitung des Mysterienspiels „Das große Welttheater“ von Pedro Calderón de la Barca.

Die Freundschaft

Unvergessen bleibt Heinrich aber vor allem durch seine Freundschaft mit dem österreichischen Dichter Georg Trakl (1887 bis 1914), dessen Bücher er auch lektorierte. Diese Freundschaft war so tiefreichend, dass Trakl zwei seiner bedeutendsten Gedichte dem Marzlinger widmet – nämlich „Untergang“ und „Gesang des Abgeschiedenen“. Letzteres schrieb Trakl nach einem Selbstmordversuch von Heinrich als Echokammer der Verzweiflung und Hilflosigkeit.

Interessant ist hier auch, dass auch Trakl an Depressionen gelitten haben dürfte und sich beide vielleicht auch deshalb seelenverwandt gefühlt haben. Während Trakls Werke immer noch Beachtung finden, sind die Bücher von Heinrich bestenfalls noch im Antiquariat zu finden – wenngleich er in der Fachwelt als einer der bedeutendsten katholischen Prosaiker seiner Zeit gilt.

Gestorben ist Heinrich 1938 nach langer Krankheit, sein Grab findet sich auf dem Friedhof von Einsiedeln in der Schweiz – obwohl in Hangenham für ihn eine Gruft erbaut worden war.

