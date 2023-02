Notlösung stößt auf Begeisterung: Naturgruppe ergänzt Marzlinger Kinderhaus

Teilen

Das Kinderhaus Marzling soll um eine Naturgruppe erweitert werden. Symbolbild © Waldkindergarten Ebersberg

Der Platz im Kinderhaus Marzling reicht nicht mehr aus. Die gute Nachricht: Die Erweiterungspläne stoßen auf Zustimmung im Gemeinderat.

Marzling – Die Idee, die bereits im Mai vorigen Jahres auf dem Gemeinderatstisch lag, gefiel schon damals auf Anhieb – nämlich die Erweiterung des Kinderhauses Marzling um einen sogenannten Naturkindergarten, beziehungsweise um eine Naturgruppe. Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung am Dienstag wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht. An den Start gehen wird die Freiluftbetreuung im September dieses Jahres.

Geeignetes Areal gefunden

Was im vorigen Jahr noch als zusätzliche Notlösung wegen Platzproblemen im Marzlinger Kinderhaus angerissen wurde, fand schnell Begeisterung: die Erweiterung des Betreuungsangebots durch eine Naturgruppe. Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) klärte am Montagabend auf: „Die Gruppe ist für 15 Kinder von drei bis sechs Jahren, die Betreuungszeiten gehen von 8 bis 14 Uhr.“

Auch das Areal dafür, ein gemeindeeigenes Grundstück „Am Sportplatz“, sei inzwischen gefunden worden, nämlich unweit vom Kinderhaus. Dort sollen nun zwei Waldkindergarten-Wagen installiert werden, als Schutz-, Ruhe- und Spielraum. Angegliedert wird die Naturgruppe am Kinderhaus sein, wie der Bürgermeister weiter ausführte, bei zu schlechtem Wetter könne die Gruppe in die Turnhalle des Kinderhauses ausweichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Weil das Areal nahe dem Bahngleis liege, werde das Grundstück natürlich umzäunt werden, so Ernst. Zur Infrastruktur vor Ort: Beheizt werden die Wagen wohl durch einen Holzofen. Und auch an Trenn-Toiletten sei gedacht worden. Brauchwasser werde laut dem Bürgermeister vom Betreuungspersonal via Kanister vom Kinderhaus zum Naturkindergarten-Areal gebracht werden, wie auch das Schmutzwasser dann wieder zurück. Was Klaus Meindl (FUW) interessierte: „Wie oft werden dann diese Toiletten ausgeleert? Und von wem?“ „Täglich, von den Mitarbeitern“, erklärte Ernst und weiter: „Da werden jetzt nicht jeden Tag zwei Kubik zusammenkommen.“

„Dann ist das halt Pech“

Mehr Sorgen machte sich hingegen Karl Göls (CSU/FW) um die Platzierung der Wägen, denn diese sollen auf eine frisch aufgeschütteten Retentions-Fläche gestellt werden, die möglicherweise erst einmal nachsacken könne. „Dann stellen wir sie ein Stückerl rüber, damit hab‘ ich gar kein Problem“, erklärte Martin Ernst. Die Frage aus dem Gremium, welche Pläne es gäbe, falls ein Naturgruppen-Kind dann doch lieber im Kinderhaus betreut werden wolle, konnte der Bürgermeister hingegen nur vage beantworten: „Das prüfen wir dann im Einzelfall. Aber wenn alle anderen Gruppen voll sind, dann ist das halt Pech.“ Der Beschluss der Baugenehmigung zur Aufstellung von zwei Wagen auf gemeindeeigenem Gebiet fiel einstimmig.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.