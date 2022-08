Kinderbetreuung in Marzling wird teurer - teils um über 50 Prozent

In Marzling steigen die Kita-Gebühren zum 1. September. © Beispielfoto: dpa

Marzlinger Eltern müssen für die Kinderbetreuung künftig tiefer in die Tasche greifen: Zum neuen Kindergartenjahr werden die Gebühren erhöht.

Marzling – Seit der ersten Jahreshälfte 2021 stand das unliebsame Thema „Erhöhung der Kindertagesstätten-Gebühren“ bei den Marzlinger Gemeinderäten auf der Agenda. Nun wird es umgesetzt.

Je nach Buchungszeiten und Einrichtung werden Eltern bis über 50 Prozent mehr bezahlen müssen. Während der Elternbeirat des Horts deshalb „Bauchschmerzen“ hatte, war der Elternbeirat von Kindergarten und Krippe zwar „nicht begeistert“, reagierte aber mit Verständnis. Kostet eine Buchung von vier bis fünf Stunden in der Krippe aktuell 202 Euro, müssen Eltern dafür künftig 232 Euro im Monat zahlen – 25 Prozent mehr. Bei einer Buchung von acht bis neun Stunden wird der Beitrag um 28 Prozent von 356 Euro auf 417 monatlich steigen.

Spiel- und Getränkegeld wird ebenfalls erhöht

Auch die Preise für den Kindergarten gehen nach oben: Schlagen bislang fünf bis sechs Stunden noch mit 112 Euro zu buche, müssen Eltern demnächst 21 Prozent mehr, nämlich 124 Euro, berappen. In der höchsten Buchungskategorie steigt der Preis um 50 Prozent: von 151 Euro auf 208 Euro monatlich. Im Hort sind für die Buchung von drei bis vier Stunden aktuell 101 Euro fällig. Nach der Gebührenerhöhung steigt der Beitrag um 35 Prozent auf 125 Euro im Monat. Für die höchste Buchungskategorie steigen die Kosten auf 52 Prozent, von 112 Euro auf 156 Euro im Monat.

Auch das Spiel- und Getränkegeld wird von sechs auf acht Euro erhöht, schlichtweg weil Lebensmittel einfach teurer würden. Hiermit waren die Elternbeiräte allerdings zufrieden und regten sogar an, auf zehn Euro aufzurunden, da dieses Geld eins zu eins an die Kinder weitergegeben werde. Vom Elternbeirat des Hortes kritisiert wurde hingegen die Erhebung einer neuen Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 20 Euro bei Erstaufnahme des Kindes in der Kita.

Marzling zahlt knapp eine Million Euro für die Kinderbetreuung

Weshalb Marzling überhaupt die Gebühren erhöhen muss, zeigten die Gesamtzahlen und im Gesamtblick der angespannte Haushalt: Die meisten Kosten der Kindertagesstätte bleiben an der Kommune hängen: knapp 60 Prozent im Jahr 2021 – also rund 1,3 Millionen Euro. Durch die Erhöhung wird Marzling noch rund 47 Prozent der Gesamtkosten tragen müssen, die Eltern hingegen 18 Prozent. Den Rest von rund 35 Prozent übernimmt der Freistaat. „Dass wir weiter knapp eine Million Euro zahlen, das registrieren die wenigsten“, sagte Bürgermeister Martin Ernst. Was er auch anmerkte: „Die 100 Euro Beitragsentlastung vom Freistaat für die Eltern bleibt ja.“ Ein Gast, der sich bei der Gemeinderatsitzung zu Wort meldete, machte dann noch folgende Rechnung auf: „Wenn man das alles runterrechnet, kostet eine Stunde Kinderbetreuung in Marzling 54 Cent.“

Ob bei der Gebührenerhöhung bereits die Kosten für den neuen Kinderhaus-Anbau dabei seien, wollte Winfried Seidl (CSU/FW) wissen. Diese Kosten sind laut dem Rathauschef noch nicht enthalten, weil nicht etwas dazugerechnet werden könne, von dem noch keine genauen Zahlen vorlägen. Was mit der neuen Gebührensatzung auch gleich geändert wurde, war die Erhöhung der Beitragsmonate von elf auf zwölf Monate, da früher die Kita vier Wochen zu war, dies aktuell aber nicht mehr der Fall ist.

Die Neufassung der Kitagebührensatzung wurde letztlich einstimmig auf den Weg gebracht. Sie gilt ab 1. September.

Richard Lorenz

