Landratsamt bremst funktionierenden Bustransfer aus: Schüler aus Marzling erleben Odyssee zur Schule

Teilen

Einfach in den Bus einsteigen und bis zur Schule fahren: So einfach geht es für Kinder aus Marzling nicht - ganz im Gegenteil. (Symbolfoto) © Photographer: Andrea Jaksch

Mindestens 40 Minuten brauchen Kinder aus Marzling zur Schule nach Lerchenfeld. Es könnte viel schneller gehen. Doch das Landratsamt stellt sich quer.

Marzling – Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) musste erstmal „g´scheit durchschnaufen“. Dann brachte er ein Thema mit großem Aufreger-Potential bei der Marzlinger Gemeinderatsitzung am Donnerstag zur Sprache. Der Grund des tiefen Schnauferers: Erneut kommen Marzlinger Kinder nur nach einer langen Schulweg-Odyssee in der Realschule Gute Änger an – wenn überhaupt. Weshalb ein gut funktionierender Busfahrplan jetzt vom Landratsamt gekippt wurde, kann der Bürgermeister, wie auch der Rat, nicht nachvollziehen.

Um was geht es? Kinder aus beispielsweise Hangenham oder Rudlfing können keine Buslinie nutzen, die sie direkt zu der Realschule Gute Änger in Lerchenfeld bringt. Deshalb müssen sie mit dem Bus zum Bahnhof Marzling fahren, dort den Zug nach Freising nehmen, um anschließend mit einem anderen Bus zur Schule zu kommen. Würde ein Bus für diese Strecke rund zehn Minuten brauchen, müssen die Kids für diesen umständlichen Weg über 40 Minuten einkalkulieren.

In nur einer Schulwoche ist bereits zweimal der Zug ausgefallen

Ein weiteres Hauptproblem, das auch Gemeinderat Michael Schwaiger (PB), der sich seit Jahren mit dem Thema akribisch auseinandersetzt, anmerkte: „Seit einer Woche ist Schule – und zweimal ist bereits der Zug ausgefallen.“ Heißt im Klartext: Das Schulkind muss auf den nächsten Zug warten und kommt viel zu spät, wenn überhaupt, zum Unterricht.

Michael Schwaiger: fühlt sich vom Landratsamt und Landrat „komplett verarscht“. © Gemeinde Marzling

Weil das Thema ein Dauerbrenner ist, hat die Gemeinde immer wieder nach Lösungen gesucht und auch eine gefunden, nämlich die Verlängerung der Linie 633 um die zwei Haltestellen: Hangenham und Rudlfing. Bezahlt hat das die Gemeinde aus eigenen Tasche, was ihnen das Landratsamt jedoch jetzt untersagt hat, weil ja die Schule erreichbar sei, wenn auch über Umwege. „Wir tun jetzt vier oder fünf Jahre mit dem Thema rum“, so Martin Ernst rückblickend. „Zwischenzeitlich waren wir ja auf einem guten Weg, aber das ist jetzt wohl ein Satz mit X.“

Bürgermeister: „Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende“

„Wir haben Fahrpläne in den Schubladen, aber wir werden nur abgespeist, und nix passiert“ ärgerte sich Schwaiger. Vom Landratsamt käme immer nur „Macht euch keine Sorgen“, weshalb er sich inzwischen von der Behörde samt Landrat „komplett verarscht“ vorkomme. Das Landratsamt arbeitete überhaupt nicht „lösungsorientiert“ und würde an einem Plan festhalten, der so einfach nicht funktioniere.

Auch Martin Ernst war die Fassungslosigkeit über die Entscheidung von Oben deutlich anzusehen, als er aufzählte, mit wem schon alles in dieser Causa gesprochen worden war, unter anderem mit dem ehemalige Landrat Josef Hauner und dem Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer – alles jedoch ohne nennbaren Erfolg. „Ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende und mich würden tonnenweise Beschwerden von Eltern nicht wundern“, so Schwaiger, der es auch absurd findet, dass Elterntaxis eingedämmt werden sollen, aber gerade mit solchen Bus- und Bahnlinien erst recht gefördert werden.

Landratsamt teilt mit, dass Gespräche laufen

„Die alle sollen sich mal überlegen, weshalb sie in die Politik gegangen sind. Ich bin es, um Lösungen zu finden“, betonte Schwaiger. Seine Traumlösung ist denkbar einfach: eine Linie rausnehmen, die schnurstracks von Marzling nach Lerchenfeld fährt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am vergangenen Donnerstag hat der Bürgermeister wieder mal eine Mail vom Landratsamt bekommen, in der es heißt, es würden verschiedenen Gespräche zur Lösungsfindung geführt werden. „Ich hoffe ja immer noch, sie lassen sich was einfallen“, so Schwaiger abschließend. So recht daran glauben kann er inzwischen aber nicht mehr.

Richard Lorenz