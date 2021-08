Nach einstündiger Diskussion im Gemeinderat: Marzling schafft 21 Luftreinigungsgeräte an

Auch in der Grundschule und im Hort in Marzling sollen nach den Ferien Luftreiniger stehen. Symbolbild

Schule und Hort werden bestückt

„Im Zweifel für die Kinder“: In Marzling werden für Grundschule und Hort für das kommende Schuljahr mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft.

Marzling – Auch die Gemeinde Marzling investiert in saubere Luft: Im kommenden Schuljahr werden für die Grundschule und den Hort mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft. Der Nutzen sei zwar unter Experten noch umstritten, bemängelten die Räte, trotzdem solle man die Ferien nutzen, um „im Zweifel für die Kinder“ zu handeln. Maximal 21 Geräte sollen angeschafft werden.

Gemeinderätin Juliane Dorfmüller (SPD) gab zu Beginn der mehr als einstündigen Diskussion die Richtung vor: „Es ist wichtig, dass wir solche Geräte anschaffen, um im Präsenzunterricht bleiben zu dürfen.“ Ein drittes Corona-Jahr würden Schülern und Eltern wohl kaum durchstehen, meinte Dorfmüller. „Die sozialen Interaktionen unter den Schülern müssen erhalten bleiben.“

3000 bis 4000 Euro pro Gerät

Kritik gab es aus den Reihen der Räte vor allem daran, dass dieser wichtige Baustein zur Bekämpfung der Pandemie auf die Kommunen abgewälzt werde. Und: Die Studien zu Effektivität und Nutzen der Geräte seien widersprüchlich. Klare Empfehlungen stünden aus. „Taugt’s was oder net?“ Das könne niemand sicher beantworten, monierte Bürgermeister Martin Ernst: „Wahrscheinlich wissen’s des in München auch net.“

Einen Gruß „an die Staatskanzlei“, das konnte sich auch Thomas Sellmair (SPD) nicht verkneifen. „Einer sagt Hü, der andere Hott.“ Kultusminister Michael Piazolo stelle die Geräte als „Heilsbringer“ dar, die Wirksamkeit sei doch noch gar nicht wissenschaftlich belegt. „Das Risiko läuft bei uns auf“, meinte Sellmair. Schließlich seien die Kosten für die Anschaffung nicht vernachlässigbar. Zwischen 3000 und 4000 Euro müsse für eines dieser mobilen Geräte hingelegt werden, informierte Verwaltungsleiterin Doreen Feil. Das Geld werde man wohl im Zuge eines Nachtragshaushalts bereit stellen. „Und wenn’s nix taugt, dann haben wir das Geld zum Fenster raus geschmissen“, warf Karl Göls (CSU/FW) ein. Ein „Mist“ und ein „Krampf“ sei das alles, war aus dem Munde weiterer Räte zu hören.

Dass die Virenfänger im Raum auch richtig aufgestellt werden müssten, darauf wies Michael Schwaiger (Parteifreie Bürger) hin. Und zwar in der Mitte des Raums, nicht an einer Wand. Der Luftreiniger sauge über einen Ventilator die Umgebungsluft an, leite sie ins Innere, wo sie durch Filter gereinigt werde. Wenn das Gerät an einer Wand stünde, werde die Luft durch den gesamten Raum geleitet und könne Viren verbreiten: „Haben wir in Schule und Hort in allen Räumen die Möglichkeit, die Geräte richtig zu platzieren?“ Auch das müsse bedacht werden.

Für Kita wenig sinnvoll

Nach mehr als einstündiger Diskussion stimmten die Räte mit 13:2 Stimmen für die Anschaffung von maximal 21 Geräten für die Grundschule (zehn Stück) und den Hort (elf Stück).

In der Kita mache es möglicherweise wenig Sinn, gab 2. Bürgermeisterin Roswitha Apold zu bedenken. Bei den engen Kontakten, die bei Kleinkindern vorherrschten. Deshalb verzichtete man zunächst für die Anschaffung von Geräten für das Kinderhaus. Was die Ausführung der Luftreinigungsgeräte angehe, so werde man in der nächsten Woche Erfahrungen umliegender Gemeinden einholen, die bereits Modelle ausprobiert hätten, hieß es von Seiten der Verwaltung.

Maria Martin

