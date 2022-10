Bus, Fußweg, Zug, Bus: Für Kinder aus Marzling wird der Schulweg zur Tortur

Von: Manuel Eser

Kampf gegen das Transport-Tohuwabohu: Michael Schwaiger setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Kinder, die zur Realschule Gute Änger müssen, es mit dem Schulweg künftig leichter haben. © Lehmann

Der Schulweg von Kindern aus Marzling in die Realschule nach Lerchenfeld ist eine Tortur. Ein Gemeinderat ringt um Verbesserungen. Bis jetzt vergeblich.

Marzling/Freising – Eine Fahrt von Hangenham nach Lerchenfeld dauert gute zehn Minuten. Eigentlich. Denn Kinder, die aus dem Marzlinger Gemeindeteil zur Realschule Gute Änger kommen wollen, sind für diese Zehn-Kilometer-Distanz viel länger unterwegs: 45 Minuten mindestens, solange wie eine Unterrichtsstunde. Wenn sie kurz vor dem Schulgong – manchmal aber auch erst danach – im Klassenzimmer eintreffen, können sie oft schon eine ganze Erlebnisgeschichte zu Papier bringen.

Denn zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits einen wahren Triathlon hinter sich, wie Marzlings Jugendreferent Michael Schwaiger berichtet. „Sie müssen erst mit dem Bus zu einer Haltestelle in der Nähe des Marzlinger Bahnhofs fahren, zu Fuß zum Bahnsteig gehen oder laufen, und dann geht es mit dem Zug nach Freising. Und dort vom Bahnhof aus mit dem Bus nach Lerchenfeld zur Realschule.“

Wenn es blöd läuft, kommt der Zug für die Schüler erst gar nicht

Was allerdings auch passieren kann: Dass der Zug eklatant Verspätung hat – oder komplett ausfällt. „Auch das hat es bereits mehrfach gegeben“, betont der Marzlinger Gemeinderat. „Dann müssen die Kinder auf den nächsten Zug warten und kommen viel zu spät zum Unterricht.“

Eine Erlebnisgeschichte kann auch Schwaiger selbst erzählen. Er setzt sich seit mehr als vier Jahren beim für die Schülerbeförderung zuständigen Landratsamt für eine bessere Lösung ein. „Ich kann es einfach nicht mit ansehen, wie zig Eltern jeden Morgen Sorge haben, wie und ob ihre Kinder in die Schule kommen.“ Den Kindern wiederum sei die bestehende Situation eigentlich nicht zumutbar.

Gemeinde zahlte selbst für eine Verbesserung - und wurde gerügt

Aus diesem Grund hat die Gemeinde Marzling zeitweise sogar selbst für eine Verbesserung gesorgt. Der Verstärkerbus der Linie 633 wurde um zwei Stationen nach Hangenham und Rudlfing erweitert, damit zumindest diesen Schülern der Weg über den Bahnhof erspart bleibt. Auf eigene Kosten. Statt sich dafür dankbar zu zeigen, habe Landratsamt den Kostenaufwand im Gemeindehaushalt bemängelt, sagt Schwaiger.

„Es handelte sich um freiwillige Zahlungen der Gemeinde Marzling, die sich die Gemeinde in der derzeitigen Haushaltsituation nicht mehr leisten kann und genau genommen die Kosten nicht tragen darf“, sagt Schwaiger. Es sei eben nicht die Aufgabe der Gemeinde, die Schülerbeförderung zu den weiterführenden Schulen zu organisieren und zu finanzieren.“

Landratsamt versichert: „Arbeiten an einer Lösung“

Im Frühjahr 2022 hat die Gemeinde dieses Engagement daher eingestellt. „Das Landratsamt hat uns versichert, dass es sich um eine gute Lösung kümmert“, erklärt Schwaiger. Mehr als die Bus-Bahn-Bus-Variante ist aber nicht herausgesprungen. „Wir arbeiten an einer Lösung“, heißt es aus dem Landratsamt. „Es gibt derzeit Gespräche mit dem MVV und den Stadtwerken Freising als Verantwortliche für den Stadtbusverkehr, zu der auch die Linie 633 zählt, um die Möglichkeiten und die Finanzierung einer geänderten Linienführung in der Zukunft abzuklären.“

Warum das alles so lange dauert, kann Schwaiger nicht nachvollziehen. Denn er selbst hat drei Vorschläge unterbreitet, bei der kein Umstieg auf den Zug notwendig ist, und die dem Landratsamt bereits vorliegen.

Gemeinderat hat drei Lösungsvorschläge unterbreitet

Variante 1: „Wenn die Buslinie Brunnhofen fünf Minuten früher fahren würde, könnten die Kinder die Anschlussbusse an der Haltestelle Marzling Nordstraße erreichen und so zur Realschule Gute Änger weiterfahren“, erklärt Schwaiger. Voraussetzung ist, dass die Anschlussbusse, die 633-Linie und der Verstärker-Bus 633 auf die Brunnhofener Buslinie warten.

Variante 2: Der Verstärkerbus 633 wird wieder verlängert – dieses Mal aber nicht auf Kosten der Gemeinde Marzling, sondern finanziert vom Landratsamt. Umsetzbar seien diese beide Alternativen, so Schwaiger, mit einem Anruf beim Busunternehmen in wenigen Tagen. Die Kinder würden jeweils 40 Minuten im Bus sitzen.

Variante 3 hält Schwaiger selbst am sinnvollsten: „Die Buslinie Brunnhofen wird zum Realschulbus umfunktioniert, der Verstärker deckt das Umland in die anderen Schulen in Zukunft ab.“ Diese Variante befürworte auch der MVV, da Haltestellen in Freising entlastet werden und davon alle Marzlinger Schüler nur noch einen Schulweg von 25 Minuten nach Lerchenfeld hätten. Umsetzbar wäre das mit einem Vorlauf von ein paar Wochen, da Fahrpläne umgeschrieben werden müssen und Schüler informiert werden müssen. Dennoch tragbar, da das Ergebnis hinterher das beste ist. Unter anderem sitzen die Kinder dann nur 25 Minuten im Bus. Auch andere Schulen könnten so angesteuert werden.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass bei der Schülerbeförderung der ÖPNV absoluten Vorrang besitzt. „Das heißt, wenn ein öffentliches Verkehrsnetz vorhanden ist, dann soll die Schülerbeförderung möglichst auf diesem Wege laufen. Dies ist zwischen Marzling und Freising der Fall (Regionalbusse und Bahn)“, erklärt Behördensprecher Robert Stangl.

Auch Kinder aus anderen Gemeinden müssen Odysseen auf sich nehmen

Aber wenn nun mal der Zug, wie öfter geschehen, die Kinder nicht rechtzeitig zum Unterricht bringt? „Für Verspätungen zum Beispiel der Bahn ist das Landratsamt nicht zuständig“, lautet schlicht die Antwort. Wenn man die Schülerbeförderung trotz bestehender ÖPNV-Verbindung anders lösen wolle, eben über einen sogenannten freigestellten Schülerverkehr, müsse man dafür eben bezahlen. „Das aber ist dann eine politische Entscheidung“, betont Stangl. Getroffen werden müsste die im Kreistag. „Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, könnte uns aber der Rechnungsprüfer aufs Dach steigen.“

Unter der mangelhaften Schulweg-Verbindung nach Lerchenfeld leiden indes nicht nur die Kinder in Marzling. Auch Schülerinnen und Schüler aus den Ampertal-Gemeinden Allershausen, Kranzberg und Hohenkammer müssen jeden Morgen in überfüllten Bussen eine wahre Odyssee in Kauf nehmen – und kommen selten pünktlich zum Unterrichtsgong. Auch hier kämpfen die Gemeinden mit den betroffenen Eltern gegen den morgendlichen Missstand.