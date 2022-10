Weihnachtsmarkt in Marzling findet statt: Heizpilze lösen Debatte im Gemeinderat aus

Glühwein wird dieses Jahr wieder am Weihnachtsmarkt in Marzling ausgeschenkt. Von außen sollen Heizpilze wärmen - oder doch nicht? © Wolfgang Maria Weber/Imago

Jetzt steht es fest: Der Marzlinger Weihnachtsmarkt wird stattfinden. Eine Debatte löste die Frage aus, ob Heizpilze aufgestellt werden sollen oder nicht.

Marzling – So arg lang ist es ja nicht mehr hin, weshalb bei der jüngsten Gemeinderatsitzung in Marzling Winfried Seidl (CSU/FW) nun die frohe Botschaft verkündete: „Ja, es wird heuer wieder einen Weihnachtsmarkt in Marzling geben.“ Während der Marzlinger Christbaum wie gewohnt mit einer Zeitschaltuhr ausgerüstet werden wird, um Strom zu sparen, beschäftigte die Räte am Donnerstag aber eine ganz andere Frage: Ist der Einsatz von Heizpilzen bei Minusgraden noch zeitgemäß?

„Sollen wir jetzt wieder welche aufstellen oder nicht?“ fragte ohne große Umschweife Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) seinen Gemeinderat. Denn eines sei laut Rathaus-Chef klar: „Es gibt etliche Gemeinden, die keine Heizpilze mehr aufstellen.“ Das bestätigte auch Roswitha Apold (PB), die das Beispiel München heranzog. Dort würden Heizpilze allerdings vor allem wegen der damit zusammenhängenden Schadstoff-Emission verbannt, sagte Apold. Während Christian Mäuer die Entscheidung den Vereinen überlassen wollte, drängte der Bürgermeister auf eine klare Richtlinie für alle Beteiligten des Weihnachtsmarkts.

SPD-Rat will beim Glühwein-Trinken nicht frieren

Seidl sprach sich deutlich für das Anwerfen der Heizungen aus, jedenfalls wenn es zu zapfig werde. Er argumentierte so: „Bei uns laufen sie nur einmal pro Jahr von 18 bis 22 Uhr.“ Auch Thomas Sellmeir (SPD) will nicht frieren beim Glühwein-Trinken. „Wir haben ja noch das Restgas von vor zwei Jahren, deshalb sage ich Ja!“

Einen nicht ganz ernst gemeinten Ratschlag hatte dann auch noch Karl Göls (CSU/FW) zur Hand: „Nehmen wir einfach einen kleineren Christbaum mit weniger Lamperl, dann sparen wir auch Geld.“ Eine Entscheidung via Abstimmung musste nicht gefällt werden, da Martin Ernst nur ein Stimmungsbild einfangen wollte, und sowieso kein Antrag vorlag. Was Seidl auch noch erwähnte: Auf den Weihnachtsmarkt werden auch Gäste aus San Zenone (Partnergemeinde von Marzling) dabei sein, die heuer italienische Produkte verkaufen werden. (Richard Lorenz)