Notfallplan wird erarbeitet: Marzling will sich für Blackout organisieren

In der Bevölkerung von Marzling fragt sich mancher, wie die Gemeinde auf einen möglichen Blackout vorbereitet ist. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/imago

Wie gut ist Marzling auf einen möglichen Blackout vorbereitet? Ortschef Martin Ernst nahm zu dieser Frage jetzt in der Bürgerversammlung Stellung.

Marzling – Das Interesse war mäßig, die Anfragen an Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW) überschaubar: Bei der jüngsten Bürgerversammlung in Marzling am Freitag schälte sich aber dennoch heraus, was die Marzlinger aktuell neben den Kosten vom Feuerwehrhaus und ausreichend Kindergartenplätze zurzeit am meisten beschäftigt – nämlich die Frage, wie gut die Kommune auf einen drohenden Blackout vorbereitet ist. Martin Ernst konnte diesbezüglich schon einmal die ersten Informationen weitergeben.

Überschaubar war die Besucherzahl, die Bürgermeister Martin Ernst (r.) zur Bürgerversammlung begrüßte. © leh

„Ja, das beschäftigt grade viele Leute“, so der Eindruck von Martin Ernst bezüglich der Causa „Blackout/Stromausfall“. Auch zur Bürgerversammlung seien schriftliche Fragen zu dieser Notfall-Situation eingetrudelt – beispielsweise, ob die Information richtig sei, dass das Feuerwehrhaus in Marzling als erste Anlaufstelle bei einem Stromausfall genutzt werden könne. „Ja, das ist so geplant“, bestätigte der Bürgermeister, denn die Feuerwehr Marzling verfüge über diverse Notstromaggregate, weshalb dort dann zügig wieder das Licht angehe, wie grundsätzlich auch die Heizung – die laufe allerdings mit Gas. Die Wasserversorgung für die Bürger sei aufgrund eines Reserve-Tanks rund acht Tage lang aufrecht zu erhalten, wie Martin Ernst weiter ausführte. Weil das Thema Stromausfall durchaus ein zentrales sei, möchte Marzling demnächst auch eine Notfallgruppe ins Leben rufen, unter anderem mit Mitarbeitern vom Bauhof und der Verwaltung, um sich so besser und früh genug auf den Worst Case vorbereiten zu können.

Was die Marzlinger auch interessierte: Wie teuer ist das Feuerwehrhaus jetzt eigentlich wirklich gekommen, und wie schaut es mit dem geplanten Anbau im Kinderhaus aus? „Ich bin schon stolz, dass es nicht viel teurer geworden ist, als geplant“, betonte Martin Ernst – erste Schätzungen hatten für die Wehr 3,5 Millionen Euro ergeben, letztendlich gekostet hat der Neubau dann 3,8 Millionen Euro. Der Anbau Kinderhaus ist am Laufen, zudem sei eine Waldkindergartengruppe für den Herbst 2023 angedacht.

Marzling wächst kontinuierlich - Run auf die Verwaltung

Die Zahlen und Fakten der Kommune waren dann zügig abgearbeitet, vor allem, weil die Bürgerversammlung nur über ein halbes Jahr Arbeit Rückschau hielt und zudem die Versammlung über das vorige halbe Jahr noch nicht sehr lange zurücklag. Hier möchte Martin Ernst eine Änderung herbeiführen und zukünftig nur noch einmal pro Jahr zu einer Bürgerversammlung laden. Das Wichtigste in Kürze: Marzling wächst kontinuierlich, aktuell leben 3530 Menschen im Gemeindebereich. Die meisten Bürger sind 50 bis 64 Jahre alt, nämlich 859, die wenigsten unter sechs Jahre, nämlich 187.

„Scheinbar haben viele nach Corona gemerkt, dass ihre Pässe abgelaufen sind – einen mussten wir sogar am Samstag verlängern, weil der Flug am Abend ging“, so beschrieb Martin Ernst das Phänomen eines unglaublichen Runs auf die Verwaltung mit ungültigen Ausweisen. Auch ein Novum: in den vergangenen sechs Monaten kam ein waschechter Marzlinger via Hausgeburt zur Welt. Zwölf Kinder wurden geboren, fünf Marzlinger Paare heiraten – allerdings ließen sich auch wieder fünf scheiden.

Der Ausblick für das kommende halbe Jahr: Die Neugestaltung der Gemeinde-Homepage steht an, wie auch die Umstellung auf einen papierlosen Sitzungsdienst und das weitere Suchen nach möglichen Windräder-Arealen. Das sei allerdings laut Ernst gar nicht so einfach wegen der nahen Radar-Anlage und dem Flughafen.

Richard Lorenz

