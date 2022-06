Wie ist es, flüchten zu müssen? Rotes Kreuz will Jugendliche mit 24-Stunden-Projekt sensibilisieren

Bei dem Bildungsprojekt des Jugendrotkreuzes in Marzling wollen junge Erwachsene herausfinden, was Fluchterfahrung ausmacht. SYMbO

Aktionswochenende in Marzling

Wie ist es, flüchten zu müssen? Ein Bildungsprojekt des Bayerischen Jugendrotkreuzes will das erfahrbar machen: mit einer 24-Stunden-Simulation in Marzling.

Marzling – Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Für die Bevölkerung in den Ländern, in denen sie Schutz suchen, ist es meist schwer nachzuvollziehen, was die Geflüchteten durchgemacht haben. Um dafür zu sensibilisieren und Vorurteile auszuräumen, findet am Wochenende vom 9./10. Juli in Bayern zum ersten Mal das Bildungsprojekt „Youth On The Run“ statt – und zwar in Marzling.

Das Konzept

22 Jugendrotkreuzler aus ganz Bayern im Alter von 16 bis 28 Jahren schlüpfen für 24 Stunden in die Rolle von flüchtenden Menschen. Sie bekommen neue Identitäten und werden Familien zugewiesen. „Als ,Familie’ machen sie sich auf den Weg von Somalia nach Deutschland und stellen sich dabei vielen physischen und psychischen Herausforderungen. Diese sind realen Fluchterlebnissen nachempfunden. Behördenwillkür, Erniedrigung, Nahrungs- und Schlafentzug – schlichtweg das Gefühl, ausgeliefert zu sein – dies sind nur einige der Erfahrungen, die Flüchtende auf ihrem langen Weg machen müssen“, heißt es auf der Webseite zum Projekt.

Verständnis fördern

Die Teilnehmenden, von denen sich viele bereits ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung einsetzen, sollen dadurch Fluchterlebnisse so real wie möglich nachempfinden und dadurch lernen, die Not, Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Flüchtenden verstehen. Ziel der Aktion ist es, Empathie und Verständnis zu fördern. Jede Situation wird nachbearbeitet und hat klar definierte Lernziele. So lernen die jungen Erwachsenen unter anderem den Zweck von Hilfsangeboten des Roten Kreuzes kennen und werden geschult, sich kritisch mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen. Außerdem sollen sie Methoden an die Hand bekommen, um eigene Positionen zu entwickeln, zu reflektieren und als Multiplikatoren zu wirken.

„Das Bildungsprojekt Youth On The Run ist in diesen Tagen von besonderer Eindringlichkeit“, sagt Florian Stadler vom Bayerischen Jugendrotkreuz, der die Projektgruppe leitet. „Der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass wir Flucht auch innerhalb Europas erleben. Menschen verlassen ihre Verwandten und Freunde, ihre Heimat und ihr gewohntes Lebensumfeld, um überleben zu können. Dieses unfassbare Leid und ihre Erfahrungen teilen sie mit flüchtenden Menschen in der ganzen Welt.“ Er betont: „Wir wollen mit der Umsetzung von Youth On The Run ein Zeichen für Völkerverständigung und Solidarität setzen und junge Menschen bewusst sensibilisieren.“

BRK Freising hilft mit

Der Ablauf der 24-Stunden-Simulation ist klar definiert. Um das Projekt wie geplant durchführen zu können, gibt es viele Sicherheitsmechanismen. Anders als die Teilnehmer, die nicht genau wissen, was auf sie zukommt, werden die Spielanleiter durch eine mehrstufige Ausbildung gründlich vorbereitet.

Wenn die Aktion am 9. und 10. Juli in Marzling über die Bühne geht, ist auch der BRK-Kreisverband Freising mit von der Partie: „Er unterstützt uns nicht nur mit der Örtlichkeit, sondern auch Logistik und Verpflegung“, erklärt Daniela Frei vom BRJK. Unterstützung kommt auch von Rot-Kreuz-Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen, Österreich und Belgien.

Info für Bürger

Wichtig für die Marzlinger ist zu wissen, dass von Samstagabend bis Mitternacht sowie am Sonntag Gruppen von fünf bis sechs Personen, zum Teil in Verkleidung, auf den Straßen und Feldwegen in und um Marzling sowie in den Isarauen unterwegs sein werden. Polizei und Feuerwehr begleiten die 24-Stunden Simulation.

