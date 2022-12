Marzlinger baut 250 Jahre altes Barockstadel wieder auf - Halten die historischen Balken?

Von: Manuel Eser

Barock, der begeistert: Bauherr Günther Kriegelsteiner (l.), Claudia Hieble von der LAG Mittlere Isarregion und Zimmerer Florian Platzer freuen sich, dass das 350-jährige Fichtenholz nach wie vor „unschlagbar“ ist. © Lehmann

Ein Marzlinger baut einen von 1771 datierenden Barockstadel wieder auf. Die Einzelteile waren 20 Jahre eingelagert. Die große Frage: Trägt das uralte Holz?

Marzling – „Wir sind Geschichten-Bewahrer.“ Die großen Buchstaben prangen auf dem rund 15 Meter hohen Zelt, das da an der Freisinger Straße in Marzling aufgebaut ist. Wer zum Kern der Geschichte gelangen will, muss den gut versteckten Eingang ins Innere finden. Dort wird, geschützt von der Außenhülle, in eisiger Kälte ein rund 250 Jahre alter Barockstadel wieder aufgebaut.

Eine der zahlreichen Geschichten zu diesem historischen Gebäude – seine Geschichte – erzählt Günther Kriegelsteiner. „Als kleiner Bub hat mich der Opa immer mit nach Ampertshausen genommen, wo der Stadel früher gestanden hat. Der Besitzer, ein Bekannter vom Großvater, hat mir erzählt, dass es bei dem Bau dieses landwirtschaftliche Gebäudes nicht nur um Zweckmäßigkeit ging, sondern auch um Schönheit. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt.“

Bauherr nahm langen Anlauf für sein phänomenales Projekt

Bei minus vier Grad sind die Zimmerer am Werk. Hammer schlagen dumpf auf Holz, elektrische Werkzeuge sirren und dröhnen, die Handvoll Arbeiter ruft sich kurze Anweisungen zu, der Atem bildet Wölkchen.

Gigantischer Schutz: Um das Holz vor Wind und Wetter zu schützen, wurde eine große Außenhülle installiert. © Lehmann

Es ist ein irres Projekt, für das Kriegelsteiner einen langen Anlauf genommen hat. 2002 wurde der Stadel in Ampertshausen (Gemeinde Kranzberg) abgetragen, der Marzlinger Schreiner erwarb die alten Balken, um sie vor dem Ofen zu retten, lagerte sie jahrelang ein, um sie nun wieder zusammenzusetzen. Der Aufbau des Barockstadels ist der letzte Akt seines lang geplanten Wohnbauprojekts „Leben im Obstgarten“ und sein Kern. In enger Nachbarschaft zu den neuen Wohnungen und Apartments, in zentraler Ortslage, sollen hier ein Café und ein Laden mit regionalen Produkten ihre Heimat finden. Bis kommenden Juni soll der Stadel stehen.

„Der Wurm hat sich die Zähne ausgebissen“

Die Fichten, aus denen das Bauwerk 1771 errichtet wurde, haben noch einmal ein Jahrhundert mehr auf dem Buckel als der Stadel. Und wie macht sich das uralte Holz? „Saugut“, sagt Kriegelsteiner. „Es ist unschlagbar.“ Es sei super ausgetrocknet und im Kern härter als neues Holz. „Wir hatten zwar zeitweise Wurmbefall, aber nur in den äußeren Schichten, die wir abtragen konnten“, berichtet Architekt Michael Deppisch. Der Freisinger nimmt an, dass die Bäume früher gesünder waren, auch besser gelagert wurden. „Der Wurm hat sich die Zähne ausgebissen.“

Für den Wiederaufbau des Stadels kommen etwa 40 Prozent historisches Holz zum Einsatz, der Rest ist neue Fichte, die aber nach althergebrachter Methode bearbeitet wird. „Das Holz wurde damals konisch belassen“, berichtet Kriegelsteiner. Bedeutet: Es wurde nichts gesägt, sondern nur geschlagen und gehackt, sodass das Holz in Form des Baumes nach oben hin schmaler wird, erklärt Deppisch. „Das macht den Bau so elegant und filigran.“

Ist begeistert vom „eleganten, filigranen“ Bau: Architekt Michael Deppisch. © Eser

Ganz auf Stahl lässt sich bei dem 21 Meter langen, zwölf Meter breiten und 10,5 Meter hohen Bauwerk indes nicht verzichten – aus Gründen der Tragfähigkeit. „Der Stadel hat zwar bewiesen, dass er mehr als 200 Jahre auch so stehen konnte“, betont Kriegelsteiner. Heutigen statischen Ansprüchen hält er – auf dem Papier – aber nicht mehr stand.

Die Historie muss mit modernen Ansprüchen versöhnt werden

„Die Kunst ist es, kreative Lösungen zu finden, die der Historie und den heutigen statischen Anforderungen gerecht werden“, betont Florian Platzer von der Zimmerei Frank aus München. Seine Firma hat zwar viel Know-how im Denkmalschutz, dennoch ist dieses Projekt auch für ihn etwas Besonderes. „Wir arbeiten wie die Zimmerer von damals. Die Bauteile werden eins zu eins eingepasst.“

Kriegelsteiner, ganz Handwerker-Philosoph, drückt es so aus: „An den Schnittstellen, wo altes und neues Holz ineinander verkantet werden, geben sich die damaligen und die heutigen Zimmerer die Hand.“