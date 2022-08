Bike-Spaß für jedes Alter: Marzlinger Rad-Gelände binnen kurzer Zeit neu gestaltet

Gemeinschaftliches Werkeln: Viele helfende Hände packten an, um den Bike-Park in Marzling so umzubauen, dass jetzt sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene und Profis ihre Sprünge üben und Runden drehen können. Gemeinde © Gemeinde

Dank engagierter Helfer und Sponsoren wurde der Bike-Park in Marzling auf Vordermann gebracht. Nun können wieder Sprünge gemacht und Runden gedreht werden.

Marzling – Michael Schwaiger, PB-Gemeinderat und Jugendreferent in Marzling, ist überglücklich. „In zwei Tagen wurde ein Wunder vollbracht.“ Gemeint ist damit, dass man innerhalb kürzester Zeit nicht nur eine gewaltige Summe an Spenden für den Umbau des Bike-Parks gesammelt habe. Auch die Arbeiten auf dem Freizeitgelände seien ruckzuck verlaufen. Und das klappte, weil alle zusammengeholfen hätten.

Verschiedene Strecken standen auf der Wunschliste

Der Umbau des Bike-Parks stand schon lange auf der Agenda der sportbegeisterten Jugendlichen von Marzling. Ihr Wunsch: Verschiedene „Lines“, also Strecken, für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis anstatt eines „einfachen“ Areals für Bike-Begeisterte. „Schnell war klar, dass hier viel Erde bewegt werden muss“, sagte Schwaiger dem FT, als er das Prozedere Revue passieren ließ: Schon vergangenen Winter konnte der Kontakt zu dem BMX-Vizemeister Simon Moratz hergestellt werden – ein Glücksfall, gerade weil dieser 2014 den Grundstein für die Anlage gelegt hatte. Einziges Problem zu dieser Zeit: Der Marzlinger Haushalt war noch im Genehmigungsverfahren, weshalb für Jugendarbeit per se keinerlei finanzielle Mittel zur Verfügung standen. In den folgenden Monaten trieb Schwaiger die Frage um, wie man fortfahren solle. Das ambitionierte Projekt abzusagen, stand nicht zur Debatte. Stattdessen begab man sich letztlich auf die Suche nach Unterstützern.

3000 Euro binnen eines Tages gesammelt

Und die großzügigen Spender in der Region ließen sich nicht lumpen: Innerhalb eines Tages waren 3000 Euro zusammengekommen, wie Schwaiger berichtete. Aber auch die Arbeiten der engagierten Kräfte können sich freilich sehen lassen: 800 Tonnen Erde wurden innerhalb von zwei Tagen in Mammut-Schichten von bis zu 14 Stunden bewegt, und rund 30 Tonnen Kalkbrechstand zur Oberflächenstabilisierung aufgebracht. „Es wurden Drainagen verbaut, viel geschaufelt und noch mehr gerüttelt“, erzählte Schwaiger.

Ein Pump-Track für die Kleinen

Um Bike-Spaß für jedes Alter und Können zu bieten, wurden anschließend auch diverse Routen festgelegt und ausgearbeitet. So gibt es seit Kurzem eine Anfänger- und Fortgeschrittenen Table-Line mit vier Sprüngen für Sportler, die schon gut mit einem Fahrrad umgehen können – allerdings mit geeigneten Bikes wie BMX oder Dirtbike (ohne Federung). Fortgeschrittene und Profis hingegen können sich auf der gegenüberliegenden Bahn versuchen – hier gibt es Doubles, also Sprünge mit Loch, Wellen und einem sogenannten „Shark-Fine“. Hier sind BMX-Räder oder Dirtbikes mit Federung vorne optimal. Perfekt für Kinder mit normalem Fahrrad oder Kleinkindern mit Laufrad ist hingegen der mittige Pump-Track. Freilich können dort aber auch größere Kinder fahren.

Begeistert vom Engagement von Schwaiger und den beteiligten Jugendlichen zeigte sich die Gemeindeverwaltung. „Michael Schwaiger hat viel Zeit und Engagement in dieses Projekt der Jugendarbeit investiert und dieses auch mit einer Geldspende unterstützt – dafür danken wir ihm herzlichst“, heißt es aus dem Rathaus . Außer den großzügigen Spendern aus der Region dankte Schwaiger selbst vor allem Simon Moratz, Mitinitiator Dominik Jehle, dem Bauhof und der Gemeindeverwaltung sowie allen Jugendlichen aus Marzling und Freising für ihre großartigen Leistungen.

Unterstützer gesucht

Für den Bike-Park werden noch verschiedene Werkzeuge und Abdeckplanen benötigt. Wer das Projekt finanziell unterstützen will, kann spenden: Sparkasse Freising (IBAN: DE98 7005 1003 0000 2501 00) oder Freisinger Bank (IBAN: DE35 7016 9614 00003100 26). Als Betreff „Jugendarbeit“ angeben. Eine Spendenquittung wird ausgestellt, wenn gewünscht.

Richard Lorenz

