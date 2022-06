150 Jahre Feuerwehr Marzling: Mit dem Jubiläum „sich selbst übertroffen“

Ein Festwochenende wie aus dem Bilderbuch

150 Jahre FFW und ein neues Feuerwehrhaus, das noch eingeweiht werden musste. Bei so viel Grund zum Feiern ließen sich Marzlings Floriansjünger nicht lumpen.

Marzling - Die Feuerwehr stellte ein umfangreiches Programm über zwei Tage auf die Beine, das pro Tag bis zu 600 Feierwillige anzog. Segen von oben, Chillen, Grillen, Festumzug und ein kräftiges Prosit auf das Ehrenamt bei bestem Kaiserwetter: Vergangenes Wochenende drehte sich in Marzling alles um die Feuerwehr. Für Bürgermeister Martin Ernst ein ganz großer Wurf, der ihn „sprachlos“ machte.

Zum Auftakt Führungen durch das neue Feuerwehrhaus

Der Auftakt des Feier-Wochenendes: Führungen durch das neue Feuerwehrhaus. „Die Leute hat es einfach interessiert, wie es hier ausschaut“, betonte die Vorstandschaft der Feuerwehr Marzling, die den ganzen Nachmittag über zahlreiche Bürger durch das neue Gebäude geführt hatten. Um die 30 Floriansjünger kümmerten sich inzwischen um die ersten paar hundert Gäste, die das Kaiserwetter genutzt haben, um bei kulinarischen Köstlichkeiten und einer Maß Bier ihre Helfer vor Ort hochleben zu lassen.

+ Die Segnung der neuen Marzlinger Feuerwache nahmen bei Kaiserwetter im Rahmen eines Festgottesdienstes am Hof der neuen Marzlinger Feuerwache Pater Marek Maliszewski (im grünen Ornat) und Pastoralreferent Andreas Fußeder (l. daneben) vor. © Michalek

„Ich bin begeistert, die Feuerwehr hat sich richtig ins Zeug gelegt“, lobte der Gemeinderat Thomas Sellmeir den riesigen Kraftakt, solch ein großes Fest in Eigenregie zu stemmen. Auch der Rathaus-Chef selbst war ganz hin und weg: „Ich bin sprachlos! Hier hat sich die Feuerwehr selbst übertroffen.“

Auch eine zehnköpfige Delegation aus der Partnerstadt San Zenone feierte mit

Weil der Tag etwas ganz besonderes sei, hat Martin Ernst sogar eine zehnköpfige Delegation aus der Partnerstadt San Zenone eingeladen, die das hochmoderne Feuerwehrhaus bestaunte. Was Gemeinderat Martin Ludwig besonders gefiel: „Es ist schön, dass das Kinderprogramm so gut angenommen wird.“ Tatsächlich nutzten viele Eltern das facettenreiche Angebot der Feuerwehr: Hüpfburg, Ziel-Löschen, eine Bastelecke und natürlich das Highlight schlechthin: die Fahrt mit einem Feuerwehrauto, das in regelmäßigen Abständen seine Runden durch Marzling drehte.

Ab 18 Uhr waren dann die Erwachsenen dran, frei nach dem Motto „Drink/Chill/Grill“. Für die erste Marzlinger Sommernacht gab es gemütliche Sitzgelegenheiten und Bierbänke im Innenhof, die besten Schmankerl und später dann beim flackernden Schein von Fackeln und Feuerschalen auch eine ganz besondere Spezialität – nämlich den ersten eigenen Hauswein der Feuerwehr, sozusagen zum Löschen des späten Durstes an der Blaulicht-Bar.

Bei der Sommernacht wurden die Sitzplätze schnell knapp

Dass die Marzlinger Floriansjünger mit ihrem Konzept des Feier-Wochenendes genau richtig lagen, bewies vor allem eines: Die Sommernacht war ein rauschendes Fest, bei dem die Sitzplätze schnell knapp geworden waren. „Die haben uns fast überrannt!“, so die Schriftführerin des Feuerwehr-Vereins Anna-Lisa Bauer im Nachgang.

+ Vor dem neuen FFW-Domizil war am Sonntag nach dem Festgottesdienst der Biergarten zum Mittagstisch bestens besucht. Und auch in der Fahrzeughalle waren die Bänke bis auf den letzten Platz besetzt. © Michalek

Feierlich gestaltete Pater Marek den Gottesdienst vor dem neuen FFW-Domizil: „Es ist nicht nur ein Jubiläum, sondern vor allem ein Fest des Sieges der Gemeinschaft“, so der Geistliche, der im Anschluss die Fahnen und die neue Wache segnete. „Das neue Feuerwehrhaus ist eine Investition in die Zukunft und in die Sicherheit der Bürger“, betonte der Vorsitzende der Feuerwehr Marzling, Thomas Knoll: „Ich bin sehr stolz auf unseren Verein und unseren Ort.“ Für Kommandant Rudi Schindler jun. sei vor allem eines durch das neue „top moderne“ Gebäude dazugekommen: „Wir können jetzt Bürger in Not, bei Hochwasser beispielsweise, unterbringen und genügend Essen zubereiten.“

800 Stunden Arbeitsleistung und 20 000 Euro in den Bau selbst investiert

Lob gab es erneut von Martin Ernst: „Das Ehrenamt wird in Marzling gelebt.“ Woran der Rathaus-Chef auch erinnern wollte: „Die Feuerwehr hat rund 800 Stunden Arbeitsleistung und 20 000 Euro in den Bau selbst investiert. Dafür meinen größten Respekt!“

„Unglaublich“ und „vorbildlich“ sei laut Landrat Helmut Petz vor allem die Geschwindigkeit, mit der das Feuerwehrhaus fertiggestellt wurde – von der Planung bis zur Eröffnung dauerte es nur zwei Jahre. Den Grund, weshalb Petz einen persönlichen Bezug zu einer der ältesten Landfeuerwehren Bayern hat, verriet der Landrat abschließend: „Mein Urgroßvater war Marzlinger und hatte bestimmt auch Kontakt zur Feuerwehr.“ Der Festumzug setzte dann am Sonntag nach dem gemeinsamen Mittagessen den Schlusspunkt unter das Jubiläums-Wochenende.

rl