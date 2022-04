Grüne organisieren Pflanzentauschbörse: Marzlinger Gartensaison ist offiziell eröffnet

Premiere gelungen: Bei der ersten Pflanzentauschbörse in Marzling wurde nicht nur gefachsimpelt, sondern bei Kaffee und Kuchen auch gemütlich geratscht. © privat

Die erste Pflanzentauschbörse der Marzlinger Grünen war ein voller Erfolg. Sie stießt auf große Resonanz der Bevölkerung.

Marzling – Die Gartensaison 2022 in Marzling ist eröffnet. Am Samstag kamen zahlreiche Einheimische zur ersten Pflanzentauschbörse vor Ort – zum Tauschen, Fachsimpeln und einen gemütlichen Ratsch bei Kaffee und Kuchen. Eine Idee der Marzlinger Grünen, die sich als feste Tradition in der Gemeinde und darüber hinaus für alle Gartenfreunde durchaus etablieren könnte.

Das Konzept

Das Konzept ist einfach: Wer eigene Pflanzen, vor allem Außen-Grün, abgeben wollte, konnte sie am Samstag bei Christoph Bergsteiner in Marzling vorbeibringen. Im Garten von Bergsteiner konnte man dann ab 14 Uhr nach Lust und Laune tauschen oder auch einfach so Pflanzen mitnehmen – je nach Bedarf.

„Positive Überraschung“

Für den Vorsitzenden der Marzlinger Grünen, Marc Decker, war das große Interesse der Bürger eine positive Überraschung: „Wir freuen uns riesig, dass die Möglichkeit zum Pflanzen suchen und anbieten so rege angenommen wurde“, sagte Decker dem FT. Über 30 Gartenfreunde nutzten das Angebot der Grünen, sich mit neuen Pflanzen und neuen Ideen für das anstehende Gartenjahr einzudecken, sich über allerlei Bepflanzungen auszutauschen und nebenbei noch über die Wichtigkeit von heimischen Grün zu fachsimpeln. Die Idee, so einen Pflanzentauschtag auf die Beine zu stellen, kam dabei federführend von der Grünen-Gemeinderätin Franziska-Charlotte Petermeier, die selbst jedoch leider wegen Krankheit nicht vor Ort sein konnte.

„Leute zusammenbringen“

„Geld wollen wir damit nicht verdienen“, betonte Decker, weshalb die Pflanzen allesamt auch kostenlos zu haben waren. Was den Grünen in Marzling aber laut Decker hier wichtig ist: „Wir wollen einfach die Leute zusammenzubringen.“ Dass so ein Konzept funktionieren kann, hat die Pflanzenbörse in Marzling durchaus gezeigt. „Innerhalb von zwei Stunden haben die meisten Pflanzen ihren Besitzer gewechselt“, erzählte Decker. Dabei ging alles möglich über den Biertisch: Von Bodendecker, Pfingstrosen bis zu Erdbeeren war alles dabei.

Das Resümee

Das Resümee der Marzlinger Grünen: „Wir sind extrem zufrieden mit der Resonanz der Aktion. Im nächsten Jahr wird es deshalb auf jeden Fall eine weitere Tauschbörse geben.“ Schöner Nebeneffekt der Aktion: Beim Pflanzentauschen kamen 200 Euro an Spenden zusammen, die an den Freisinger Helferkreis für die Ukraine überwiesen werden sollen.

Richard Lorenz

