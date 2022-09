Wird in Marzling der große Schalter umgelegt? Gemeinderäte diskutieren übers Abschalten der Straßenlampen

Debatte im Gemeinderat

Die Marzlinger Gemeinderäte diskutierten jetzt übers Abschalten der Straßenlampen. Eine ziemlich heiße Debatte, wie sich zeigte.

Marzling – Es ist ein heikles Thema, mit dem sich der Marzlinger Gemeinderat demnächst nochmals auseinandersetzen muss – nämlich mit der großen Frage, ob wegen Energiesparmaßnahmen möglicherweise auch Straßenlampen ausgeschaltet werden sollen. Während beispielsweise Zebrastreifen durchgängig beleuchtet sein müssen, könnte es unter Umständen auf den Straßen und Wegen von Wohngebieten bald stockdunkel werden. Bevor allerdings der „Schalter umgelegt“ werde, wie Gemeinderat Michael Schwaiger (PB) mahnte, müsse ganz genau angeschaut werden, ob und wo solche einschneidenden Maßnahmen überhaupt sinnvoll seien.

Nicht überall kann man einfach das Licht abschalten

„Muss wirklich überall die ganze Nacht in Marzling das Licht brennen?“ fragte Martin Mair (CSU/FW) via Antrag und löste damit die erste Diskussion im Gemeinderat zum großen kommunalen Thema „Sparmaßnahmen contra Sicherheitsgefühl“ aus. Für den bayerischen Gemeindetag, so Bürgermeister Martin Ernst (CSU/FW), sei es vor allem wichtig, dass Verkehrsflächen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial, zum Beispiel Verkehrsinseln oder Straßenquerungen, weiterhin gut beleuchtet werden müssen.

Ein Abschalten des Lichts in Wohngebieten sei hingegen laut den Vorgaben eher unproblematisch zu sehen. Während es Johanna Sticksel (Grüne) nicht stören würde, wenn es beispielsweise von 24 Uhr bis 4 Uhr morgens in Wohngebieten dunkel wäre, konnte sich Schwaiger damit nur schwer anfreunden. „Wir müssen uns schon fragen, für was wir damals die Straßenlaternen da hingestellt haben“, sagte Schwaiger.

Was, wenn die Feuerwehr oder der Notarzt kommt?

Auch Christian Mäuer (CSU/FW) hatte seine Bedenken: „Wir haben schon auch eine Verantwortung, wenn dann zum Beispiels Teenager oder Schichtdienstler im Stockdunklen nach Hause gehen müssen.“ Mäuer würde diesbezüglich eher eine weitere Umrüstung auf stromsparende LED-Lampen präferieren, als gleich mal den Schalter komplett umzulegen. Sticksel wiederum verwies darauf, dass erhellte Straßen laut Studien im Grunde nur ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, aber nicht Sicherheit per se garantierten.

Ein weiteres Problem: Was ist, wenn Feuerwehr, Notarzt oder Polizei zu einem Einsatz in ein Wohngebiet müssen und es dort stockfinster ist? Aufgrund der technischen Voraussetzungen müssten dann die Überlandwerke die Lampen in so einen Fall mehr oder weniger händisch wieder einschalten, wie Martin Ernst erklärte – jedenfalls solange noch keine anderen Lösungsansätze für Notfälle gefunden seien.

Stirnlampen für die Marzlinger Bürger?

Kein Problem sah diesbezüglich Franziska Petermeier (Grüne): „Die Feuerwehr hat doch selbst ein Licht dabei.“ Roswitha Apold (PB) würde ja viel lieber ein „Dimmen“ der Straßenlampen bevorzugen, allerdings sei das aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen in Marzling nicht möglich. Apold verwies auch auf einen originellen Tipp des Bayerischen Gemeindetags, der wohl Taschen- und Stirnlampen für die Bürger empfiehlt, wenn es einem dann doch zu dunkel werde.

Da beim unbeleuchteten Marzlinger Fußweg schon ewig über eine Beleuchtung für ein höheres Sicherheitsgefühl diskutiert, jetzt aber sogar über komplett dunkle Siedlungen gesprochen werde, sprach sich Winfried Seidl (CSU/FW) gegen eine Abschaltung von Straßenlampen in Wohngebieten aus.

Es gibt Städte, da passt es ganz gut

Ganz anders sah das Thomas Sellmeir (SPD), der zwei Referenz-Städte als Beispiel heranzog, die von einer Dunkel-Phase von 1 bis 5 Uhr morgens ganz begeistert wären. Letztendlich waren aber die meisten Räte hin- und hergerissen von der Frage, was nun wichtiger ist – das Stromsparen in einer schwierigen Zeit oder der mögliche Verlust des Sicherheitsgefühls auf öffentlichen Straßen. „Wir müssen uns mehr informieren, was wo und wie geht“, sagte Michael Schwaiger. Auch soll recherchiert werden, ob komplett alles in Siedlungen abgeschaltet werden muss oder nur einzelne Straßenzüge. Eine Lampe würde aber seines Wissens selbst nach dem Umlegen des großen Schalters in Marzling unbeirrt weiterbrennen: „Die im Bushäusl in Eixendorf – die geht mit Solar.“

Richard Lorenz

