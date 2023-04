Marzlinger Wehr hat viel geleistet: Über 3000 ehrenamtliche Stunden

Von: Wolfgang Schnetz

Gratulation zur Beförderung und zum langjährigen ehrenamtlichen Engagement: (v. l.) 1. Kommandant Rudi Schindler und Kreisbrandinspektor Andreas Müller sowie Bürgermeister Martin Ernst (r.) beglückwünschten (weiter v. l.) Simone Münstermann, Daniela Sauerer, Michael Wolfermann, Thomas Knoll, Johannes Gievers, Johann Köckeis und Christian Hartmeier. © FW

Über 3000 ehrenamtliche Stunden hat die Marzlinger Feuerwehr zwischen März 2022 und März 2023 abgeleistet. Jetzt geht‘s mit viel Elan weiter.

Marzling – Engagierte Wehr: Zwischen März 2022 und März 2023 leisteten die Marzlinger Floriansjünger insgesamt stolze 3112 Stunden. Das verkündete bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der FFW Marzling 1. Kommandant Rudi Schindler: „Die ergaben sich unter anderem aus 257 Stunden für Lehrgänge, 570 für Übungen und Ausbildung am eigenen Standort und 458 Stunden in 26 Einsätzen. Weitere Berichte gab’s von Schriftführerin Anna-Lisa Daubener und Kassier Andreas Aigner.

Noch etwas für die Statistik: Aktuell sind in der Marzlinger Wehr 49 aktive Mitglieder gelistet, davon acht Frauen. Die Feuerwehr Marzling freut sich auch über zwei Neuzugänge. Ein Aktiver verließ aus beruflichen Gründen die Wehr.

Zuwachs für Jugendfeuerwehr

Und auch bei der Jugendfeuerwehr Marzling gab’s Mitgliederzuwachs, wie FFW-Vereinsvorsitzender Thomas Knoll meldet: „Am Anfang des Berichtsjahres, also im März 2022, waren vier Jugendliche engagiert. Durch einen Abgang und fünf Neuzugänge verzeichnet die Jugendfeuerwehr Marzling jetzt stolze acht Mitglieder. Davon befinden sich aktuell bereits drei Feuerwehranwärter in der Grundausbildung.

Auch heuer standen wieder einige Beförderungen an. Antonia Mäuer wurde zur Feuerwehrfrau und Michael Wolfermann zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Fabio Decker, Thomas Knoll, Christian Hartmeier und Hans Köckeis sind jetzt Oberlöschmeister. Verdiente Mitglieder wurden auch gewürdigt: Simone Münstermann wurde für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst, Daniela Sauerer und Johannes Gievers für 20 Jahre Dienst geehrt.

Nachdem eine Abstimmung zur Anpassung der Vereinssatzung und die Festsetzung der neuen Mitgliedsbeiträge für fördernde Mitglieder beschlossen waren, stellte die Vorstandschaft den für September geplanten Vereinsausflug vor. Vorsitzender Thomas Knoll dankte allen Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Marzling und dem Gemeinderat.

Ein Ausblick

Thomas Knoll: „Für heuer ist bereits Einiges geplant“. Nach dem großen Erfolg der ersten Marzlinger Sommernacht im Rahmen des 150- jährigen Jubiläums finde auch dieses Jahr am 10. Juni die zweite Auflage der Marzlinger Sommernacht im Marzlinger Feuerwehrhaus statt. Tagsüber seien ein großes Kinderprogramm sowie eine Infoveranstaltung rund um die Marzlinger Wehr geplant. Es werden laut Knoll dann natürlich wieder verschiedene Speisen und Getränke angeboten, sodass für jeden etwas dabei ist. Am Abend öffnet auch wieder die Bar mit einem sommerlich erfrischenden Getränkeangebot. Das alles kann man unter Sonnenschirmen und Liegestühlen am Feuerkorb genießen.

