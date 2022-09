Zwölf Stunden für das perfekte Bild: Marzlinger Wildtierfotograf veröffentlicht erstmals Kalender

Von: Magdalena Höcherl

Gut ausgerüstet: Seit acht Jahren fotografiert David Slawik (21) leidenschaftlich gerne – vor allem Wildtiere. © privat

David Slawik (21) ist leidenschaftlicher Wildtierfotograf. Um darauf aufmerksam zu machen, wie schützenswert die Natur ist, veröffentlicht er nun seinen ersten Kalender.

Marzling – Diesen Moment hat sich David Slawik hart erarbeitet. Mit zwei Freunden ist der 21-Jährige mit dem Auto nach Norwegen gefahren, mit Zelt und Fotoausrüstung. Während Deutschland unter Temperaturen von über 30 Grad ächzt, sind die drei jungen Männer bei drei Grad tagelang in der Tundra unterwegs. Dort, wo es keine Wege mehr gibt, geschweige denn andere Menschen. Nur Steppenlandschaft, so weit das Auge reicht. Doch was die drei dann in der Ferne erspähen, entlohnt sie für alle Strapazen: zwei Moschusochsen, die miteinander kämpfen. Slawik zückt die Kamera – und macht das Bild seines Lebens.

Giganten aus der Eiszeit: Auf einer Fotoreise in Norwegen hatte David Slawik das Glück, insgesamt vier Moschusochsen zu entdecken. © David Slawik/privat

Zu Weihnachten gab’s die erste Kamera

Slawik, der in Marzling lebt, ab Herbst in Weihenstephan Forstingenieurwesen studiert und sich als Rettungssanitäter in Freising engagiert, ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Angefangen hat alles vor etwa acht Jahren. Als der gebürtige Allgäuer 14 war, kam er über einen Freund das erste Mal in Kontakt mit dem Fotografieren. „Ich fand das total spannend und wollte mir das auch genauer anschauen“, erzählt er im FT-Gespräch.

Zu Weihnachten hat er sich seine erste Kamera gewünscht und sich dann mithilfe des Internets richtig reingefuchst. „Ich habe alles aufgesaugt, sozusagen autodidaktisch, und habe alles Mögliche fotografiert.“

Nach einem Jahr stellt der Jugendliche fest: Er will mit seiner Kamera raus. „Ich war schon immer gerne in der Natur.“ Also fängt er an, Wildtiere vor die Linse zu holen – im Wald, in den Bergen, an Gewässern. Und während er am Anfang nur die Kamera packt, merkt er mit der Zeit, wie wichtig nicht nur die Fotoausrüstung ist, mittlerweile besitzt er vier Kameras, Stative und mehrere Objektive, sondern auch die Umweltbedingungen für ein gutes Bild sind. Bald lernt er, sich nach der Jahreszeit, den Licht- und Wetterverhältnissen sowie vor allem nach der Tierart zu richten. „Wenn ich zum Beispiel Eulen fotografieren will, gehe ich vor Sonnenaufgang in den Wald, um zu fotografieren, wenn das erste Licht kommt.“ Bei Fröschen oder Libellen kann er flexibler sein: „Die sind nicht so scheu.“

Was ihm bei seinem Hobby besonders am Herzen liegt: der achtsame Umgang mit der Natur und seinen Motiven. „In der Szene gibt es leider einige, die alles für ein gutes Bild tun. Davon distanziere ich mich ausdrücklich.“

Tiere in Zoos abzulichten, komme für Slawik daher niemals infrage. „Mein großer Wunsch ist es, den Leuten durch meine Fotos nicht nur die Schönheit der Natur nahezubringen, sondern auch wie wichtig es ist, sie zu schützen – gerade mit Blick auf den Klimawandel.“ Daher auch sein Studium. Sein Traum ist es, später einmal als Ranger in einem Nationalpark an Naturschutzprojekten zu arbeiten – und das mit der Kamera zu begleiten.

Mit dem Tarnzelt unterwegs

Wenn Slawik loszieht, achtet er immer darauf, dass er seine „Models“ so wenig wie möglich stört. Daher ist die richtige Tarnung enorm wichtig: Outdoor-Kleidung in Farben wie Grün, Schwarz und Braun, manchmal benutzt er auch einen Tarnumhang. Für Rehe oder den in Bayern heimischen Eisvogel stellt er auch mal ein Tarnzelt in Camouflagemuster auf. „Das noch ein bisschen mit Ästen und Laub bedeckt, und man ist praktisch unsichtbar zwischen Bäumen und Büschen.“

Majestätisch: Für dieses Foto von einem Eisvogel musste der Hobbyfotograf stundenlang im Tarnzelt ausharren. © David Slawik/privat

Doch Foto- wie Tarnausrüstung nützt alles nichts, wenn man das Wichtigste nicht mitbringt: Geduld. „Für den Eisvogel bin ich an mehreren Tagen an verschiedenen Stellen insgesamt zwölf Stunden angesessen.“ Aber es hat sich gelohnt: „Die Vögel sind auf drei, vier Meter herangekommen. Das zu erleben, war sehr schön.“

Den Eisvogel, die Moschusochsen und zehn andere Tiere aus Deutschland und Norwegen gibt es nun in einem Kalender für 2023 zu bestaunen. „Nach acht Jahren dachte ich mir, dass ich mittlerweile ein Niveau erreicht habe, wo ich ein solches Projekt guten Gewissens umsetzen kann.“ Sein Ziel: „Ich hoffe, dass ich damit einen Teil dazu beitragen kann, dass sich in Sachen Naturschutz noch mehr tut.“ Den Erlös will Slawik weiter in Fotoausrüstung und natürlich Naturschutz stecken.

Hier gibt es den Kalender von David Slawik

Den A3-Fotokalender gibt es für 21 Euro inklusive Versand. Interessierte melden sich per E-Mail an david.slawik9464@gmail.com oder via Instagram.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.