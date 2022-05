Musikalische Premiere in Marzling: Uraufführung der Waldlermesse

Besondere Veranstaltung: Hans Peter Hubrich aus Marzling freut sich, dass die „Waldler“-Messe, die sein Großvater Eugen Hubrich verfasst hat, in der Kirche St. Martin aufgeführt wird. © Martin

Am 22. Mai wird die Waldlermesse von Eugen Hubrich erstmals in St. Martin aufgeführt. Einer wird sich darüber besonders freuen.

Marzling – Für Hans Peter Hubrich aus Marzling geht ein Herzenswunsch in Erfüllung: Am Sonntag, 22. Mai, wird die Waldlermesse seines Großvaters Eugen Hubrich in der Kirche St. Martin in Marzling aufgeführt. Das ist eine Premiere: Die Messe für dreistimmigen Gesang mit Zither und Gitarre wird zum ersten Mal im Landkreis Freising zu hören sein.

Was in Marzling eine Premiere ist, ist in Niederbayern seit Jahren Tradition: Bei der Arber-Kirchweih im Bayerischen Wald versammeln sich alljährlich im Herbst Tausende Gläubige um den Gipfel des Berges. An dem hohen Festtag der katholischen Kirche werde dort die Komposition seines Großvaters aufgeführt, erzählt Hubrich. In der Stimme des Enkels schwingt Stolz mit. Der Großvater, der in Kötzting im Bayerischen Wald geboren wurde, habe die Mentalität und das Brauchtum der dortigen Bevölkerung geschätzt und in vielen Niederschriften für die Nachwelt festgehalten.

Hubrich war auch schriftstellerisch tätig

Neben seinem Beruf als Oberstudienrat an einem Gymnasium in Straubing habe sich der Ahne nämlich auch schriftstellerisch betätigt. Geschichten und Sagen aus dem Bayerischen Wald habe er verfasst, mehrere Volksspiele, darunter auch das Freilichtspiel „Die Agnes Bernauerin zu Straubing“. Dieses wurde bei den ersten Agnes-Bernauer-Festspielen in Straubing im Jahr 1935 uraufgeführt.

Dass die Messe mit Mundarttexten in Marzling erklingen wird, verdanke er in erster Linie Pastoralreferent Andreas Fußeder und Hans-Jürgen Rothermel vom Marzlinger Männergesangsverein. Diese hätten im Vorfeld viel für die Organisation getan, lobt der Marzlinger. Franz Xaver Huber, Dekan im Ruhestand, wird die Messe um 11 Uhr zelebrieren.

Maria Martin