Riesensauerei: Asbestplatten bei Hangenham im Wald entsorgt

Teilen

In einem Waldstück bei Hangenham wurden die Asbestplatten entsorgt. Die Polizei fahndet nach dem Umweltsünder (Symbolfoto). © afo/dpa

Das ist eine Umweltsauerei erstes Ranges. Ein Unbekannter hat Asbestplatten im Wald entsorgt. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren!

Landkreis - Eigentlich müssen Asbestplatten vorschriftsmäßig entsorgt werden: Dazu gehören eine spezielle luftdichte Verpackung und die Abgabe in einem dafür ausgerüsteten Entsorgungsunternehmen. All das geht ins Geld, das sich offensichtlich ein bislang Unbekannter im Norden des Landkreises sparen wollte. Denn wie die Polizei berichtet, wurden zwischen dem vergangenen Wochenende und Montag mehrere dieser schadstoffhaltigen Platten von einem bislang Unbekannten in einem Waldstück entlang der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Asenkofen und Hangenham illegal entsorgt.

Hinweise auf den oder die Täter sind bislang nicht vorhanden, meldet die Polizei. Wer Informationen zu der dreisten Müllablagerung geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 mit der Polizei Freising in Verbindung zu setzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.