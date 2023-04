150 Bikerinnen und Biker bei der Motorradweihe in Marzling: „Es ist einfach ein besseres Gefühl damit“

Neben Weihwasser gab es von Pastoralreferent Andreas Fußeder auch ein paar weise Ratschläge wie etwa die Warnung vor Selbstüberschätzung. © Lehmann

Die Marzlinger Motorradweihe war wieder ein vieler Erfolg. Mit Gottes Segen fährt es sich entspannter, waren sich die Teilnehmer sicher.

Marzling – Bei denkbar schlechtem Biker-Wetter gab es heuer den kirchlichen Segen für die Motorradfahrer der Region. Hatten im Vorjahr auf dem Marzlinger BRK-Gelände 150 Biker ihre Maschinen segnen lassen, kamen am Sonntagvormittag aufgrund von Kälte und Nieselregen nur rund 70 Motorrad-Fans zusammen. Mit ganz viel Herzblut organisiert wurde die Biker-Weihe erneut von den Motorradfreunden Marzling – einem Verein, der dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiern darf.

Bürgermeister Ernst ist ein Stammgast

Wie es genau zur Idee einer Motorradweihe kam, daran konnte sich Vereinsvorsitzender Manfred Wunderer am Sonntag eigentlich gar nicht mehr erinnern. Was er aber genau wusste: „Heuer machen wir das zum 16. Mal“. Freilich hätte sich Wunderer mehr Biker vor Ort gewünscht, gerade eben weil der Verein dieses Jahr seinen 25-jährigen Geburtstag feiert. Allerdings hatte da Petrus kein Einsehen, denn es war, gelinde gesagt, saukalt. Von Wind und Wetter nicht abschrecken ließ sich hingegen der Marzlinger Bürgermeister, der mit seiner roten Quad angefahren kam: „Ohne Gottes Segen geht‘s für mich nicht. Denn das Motorradfahren bringt halt schon Gefahren mit sich bringt – also runtergfalln vom Motorradl bist halt gleich“.

Ungewöhnliche Familienkutsche: Jürgen Hagl-Grassl aus Rudlfing mit Simon, Jonas und Lena auf einem Motorrad-Oldie aus dem Ural. © Lehmann

Nicht alles liegt in der Hand der Menschen

Weihwasser gab es dann nach dem Biker-Frühstück, bestehend aus Leberkässemmeln und schwarzem Kaffee, vom Pastoralreferenten Andreas Fußeder. In seiner Predigt erinnerte Fußeder daran, dass nicht alles in der Hand des Menschen liege, sondern eben auch Gottes Wirken auf jedes Leben Einfluss nehme. Seine Abschlussworte: „Gott im Himmel, beschütze die Motorradfahrer vor Unglück und Gefahr, halte sie von Selbstüberschätzung ab, schenke ihnen Coolness und lass sie alle wieder gut daheim ankommen!“

Mit dem Segen Gottes hat Romy Elias aus Haag „einfach ein besseres Gefühl“ auf ihrer BMW. © Lehmann

Keine weite Rückreise hatte Jürgen Hagl-Grassl aus dem benachbarten Rudlfing, der mit einer ganz besonderen Maschine zum Biker-Treffen erschienen war: ein Ural-Motorrad samt Beiwagen aus dem Jahr 1964. Jürgen Hagl-Grassl fühlt sich seit Jahren dem Verein stark verbunden, aber das war nicht der einzige Grund, weshalb er am Sonntag zusammen mit seinen Kindern Simon (15), Jonas (10) und Lena (12) gekommen war. „A bisserl glaubt man halt schon noch“, sagte der Rudlfinger Biker, während er das gelbe Weihe-Band an seine Maschine knotete. Wie wichtig ihm der Segen von Fußeder war, bewies auch seine Rechnung: „In fünf Minuten sind wir hergefahren, und zuhause putzen wir jetzt dann das Motorrad eine Stunde lang“.

Bürgermeister Martin Ernst lässt keine Motorradweihe aus. Er weiß: Ein folgenschwerer Unfall ist schnell passiert. © Lehmann

Fünf Minuten fahren, eine Stunde putzen

Ähnlich argumentierte auch die Bikerin Romy Elias aus Haag, die zwar aktuell wenig zum Fahren komme, aber der doch Gottes Segen schon seit Jahren ein großes Anliegen ist – oder wie sie es ausdrückte: „Es ist einfach ein besseres Gefühl damit!“ Um dieses bessere Gefühl beim Fahren bemühten sich auch heuer wieder nicht nur die Lenker schwerer Maschinen.

Daneben fanden sich auch wieder einige Vespas, aber auch sehr ungewöhnliche fahrbare Untersetzer ein: zwei Simson-Mopeds aus DDR-Zeiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern.

Richard Lorenz