Dieser Marzlinger Landwirtsfamilie liegt Tierwohl sehr am Herzen - und das hat einen Preis verdient

Vom Gesamtkonzept des Grandlhofs überzeugt war Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (l.). Sie übergaben den Tierwohl-Preis an Michael und Stefan Grandl – mit dabei deren Kinder Josefine und Jakob.

Auszeichnung für Michaela und Stefan Grandl

Ein neuer Milchviehstall oder Ammenkuhhaltung: In Sachen Tierwohl machen Michaela und Stefan Grandl keine Kompromisse. Das wurde jetzt ausgezeichnet.

Marzling – Für das überzeugende Gesamtkonzept in der Milchvieh- und Rinderhaltung der Familie Grandl aus Riegerau ist der Naturland-Betrieb nahe Marzling vor Kurzem mit dem „Bayerischen Tierwohlpreis für landwirtschaftliche Nutztierhalter 2022“ ausgezeichnet worden. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber betonte, die Preisträger hätten sich „ganz bewusst für deutlich mehr Tierwohl in ihrer Tierhaltung entschieden“ und seien damit ein großes Vorbild für andere. „Die Umsetzung Ihrer Ideen geben anderen ein tolles Beispiel, wie mit baulichen und Managementlösungen das Wohl der Nutztiere in den Ställen nachhaltig verbessert werden kann“, sagte die Ministerin zu den Preisträgern. „Alle Kälber bleiben auf dem Betrieb.“

Die Motivation

„Das war unser Hauptanliegen“, fasst Betriebsleiter Stefan Grandl die Motivation zusammen, aus der heraus er und seine Frau Michaela das umfassende Gesamtkonzept ihres Betriebs entwickelten. Ein wichtiger Teil dieses Konzepts ist die Umstellung auf Bio.

Die Unterstützung

Bereits bei der Planung des großzügigen neuen Milchviehstalls für 90 Kühe hatte der regionale Berater für Naturland den Grandls unterstützend zur Seite gestanden. Anfang des Jahres begann die Umstellungsphase, ab Oktober kann der Betrieb dann erstmals Bio-Milch an eine Naturland zertifizierte Molkerei liefern. „Die Umstellung auf Bio nach Naturland-Richtlinien passt einfach gut zu unserer gesamten Philosophie“, unterstreicht Betriebsleiterin Michaela Grandl. Für besonders tiergerechte Aufzucht der Kälber arbeiten die Grandls mit Ammenkühen, bei denen die Jungtiere trinken können. Die weiblichen Kälber ergänzen später die Milchviehherde, die männlichen bleiben ebenfalls auf dem Betrieb und werden zwei Jahre lang als Weide-Ochsen gemästet.

Alles regional

Auch bei Schlachtung und Vermarktung läuft alles ganz regional, in Zusammenarbeit mit einem Freisinger Metzger. Die Milch kann ebenfalls direkt ab Hof gekauft werden – an einer Milchtankstelle, die rund um die Uhr geöffnet hat.

Gut zu wissen

Mit dem „Bayerischen Tierwohl-Preis für landwirtschaftliche Nutztierhalter“ zeichnet das Landwirtschaftsministerium seit 2014 konkrete Projekte aus, die bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, die mit Experten aus der landwirtschaftlichen Praxis, aus Forschung, Tierschutz und Verwaltung besetzt ist.

