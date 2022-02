Zukunft der Marzlinger Bücherei ist gesichert - zumindest vorerst

Teilen

Paradies für Lesefans: Die Marzlinger Bücherei ist vor allem bei Kindern sehr beliebt. © Lorenz

Die Marzlinger Bücherei war in argen Nöten. Nun ist wieder alles in trockenen Tüchern - dank Veronika Narr. Sie übernahm die Leitung der Leseinsel.

Marzling - Die Bücherei in Marzling läuft überaus gut und ist vor allem für den Lesenachwuchs eine Anlaufstelle für literarische Erkundungsreisen. Allerdings kam es durch personelle Umstrukturierungen zu einem prägnanten Engpass im Leitungsbereich, sodass der Bücherei-Träger „Marzlinger Netzwerk“ die Gemeinde nun ins Boot holen wollte.

Die gute Nachricht zuerst: Die Leitung der Bücherei Marzling ist wieder besetzt, und zwar durch Veronika Narr, 2. Vorsitzende des Marzlinger Netzwerks. Allerdings sah es eine Zeit lang so aus, als könnte es aufgrund der fehlenden Leitung kritsch werden für die Leseinsel, weshalb der Verein auch einen Antrag gestellt hatte – und zwar für die Übernahme der Bücherei-Trägerschaft durch die Gemeinde, womit dann seitens der Kommune eine hauptamtliche Leitung eingestellt und bezahlt hätte werden können. Weil sich Narr nun für das Amt bereit erklärt hat, ist aktuell zwar alles wieder in trockenen Tüchern. Allerdings merkte Netzwerk-Vorstand Jan Lehmann in der jüngsten Gemeinderatsitzung an: „Das ist halt das Damoklesschwert über uns, wie lange es die Ehrenamtlichen machen.“

Die Gemeinde will die Bücherei weiterhin unterstützen

Große Sprünge kann sich Marzling allerdings aufgrund der großen Haushaltslöcher nicht leisten (wir berichteten), weshalb dann auch einstimmig gegen eine Übernahme der Bücherei seitens der Kommune gestimmt wurde. Allerdings sicherte 2. Bürgermeisterin Roswitha Apold (PB) zu, die Bücherfreunde auch weiterhin mit „kleinen Beträgen“ finanziell zu unterstützen, denn auch ihr und dem Rat per se liegt die Bücherei sehr am Herzen.

Dankbar ist Lehmann der Gemeinde ohnehin, denn diese stellt die Räumlichkeiten für die Bücherei in der Schule. Lehmann erklärt auf FT-Nachfrage auch, wie es zu dem Antrag zwecks einer Bücherei-Trägerschaft gekommen sei: Voriges Jahr hätten langjährige Mitarbeiter aufgehört, sodass das Projekt Bücherei an Personalmangel zu scheitern gedroht hätte. Aktuell hat eben Veronika Narr die Leitung wieder in die Hand genommen, sodass es weiterlaufen kann. Zudem gibt es nach wie vor ehrenamtliche Kräfte. Der Verein kann es sich laut Lehmann nicht leisten, eine hauptamtliche Leitung zu bezahlen, was allerdings grundsätzlich wünschenswert wäre.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Bücherei ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte

Für Lehmann ist es fundamental wichtig, dass die Bücherei weiter bestehen bleibt, denn sie sei eine Erfolgsgeschichte: Bis 2019 seien 15 000 Ausleihen pro Jahr getätigt worden, und auch der Bestand von über 7000 Medien aller Art könne sich sehen lassen. Vor allem Kinder und deren Eltern seien Stammgäste, für Kindergartenkinder gebe es sogar einen Bücher-Fahrschein.

Was demnächst anstehe: das große Thema Digitalisierung, sodass über den Büchereibestand online recherchiert werden kann und Online-Reservierungen und Online-Ausleihverlängerung möglich werden. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Lehmann. Was dem Netzwerk auch vorschwebt, sind Veranstaltungen wie Lesungen, sobald es die Pandemie-Lage wieder zulässt. Erfahrungen damit hat das Netzwerk, denn es holte beispielsweise auch schon die Marzlinger Kult-Formation mBrace auf die Bühne der Gemeindehalle.

Übrigens: Helfende Hände sind in der Bücherei immer willkommen. Weitere Informationen gibt es online unter www.marzlinger-netzwerk.de.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.