„Dieses Stück ist mein Baby“: Mascha Müller aus Haag bringt ihr erstes eigenes Werk auf die Theaterbühne

Von: Andreas Beschorner

Sie ist Schauspielerin, Autorin und Schriftstellerin: Mascha Müller aus Haag. © privat

Als Schauspielerin hat sich Mascha Müller schon einen Namen gemacht. Nun feiert sie als Regisseurin Premiere und bringt ihr erstes Theaterstück auf die Bühne.

Haag – Geboren ist sie in München, ihre Heimat ist aber Haag, und erste Schauspielerfahrung sammelte Mascha Müller mit 16 Jahren in der Rolle der Anne Frank in dem Theaterstück „Das Tagebuch der Anne Frank“ von Frances Goodrich und Albert Hackert an der Bühne Moosburg. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie an der Internationalen Schule für Schauspiel und Acting in München. Ab 2005 spielte sie in mehreren Fernsehproduktionen mit, meist in Serienfolgen. Von 2009 bis Anfang 2010 war sie in der ARD-Vorabendserie „Verbotene Liebe“ als Luise Prinzessin von Waldensteyck zu sehen. In München spielte sie am „theater ... und so fort“ 2007 die Hauptrolle der Una in „Blackbird“ von David Harrower und im Theater44 die Antigone in Jean Anouilhs gleichnamigem Drama. Jetzt betritt Müller neue Wege und hat sozusagen die Seiten gewechselt: Mit „Drei Dinge“ hat sie ein Theaterstück geschrieben und ist gleichzeitig Regisseurin. Das FT hat mit dem Multitalent gesprochen.

Eine Schauspielerin, die ein Theaterstück schreibt – das ist ja nicht alltäglich. Hegten Sie diesen Wunsch schon länger?

Um ehrlich zu sein: Ich hatte gar nicht vor, ein Theaterstück zu schreiben. Ursprünglich sollte das Ganze nur ein Monolog für einen Schauspielkollegen werden, der auf der Suche nach einem Text war, den er am Theater vorsprechen könnte. Und so saß ich eines Tages also vor einem weißen Blatt Papier und sah den Anfang des Theaterstücks plötzlich vor mir – vor meinem inneren Auge. Und dann hat die Rolle darin…. einfach angefangen zu sprechen und gefühlt. Ich habe dann einfach nur noch mitgeschrieben. Das klingt vielleicht seltsam, aber das ist die Art, wie ich schreibe. Ich brauche einen Anstoß und dann fange ich an, einen Roman zu schreiben, der, so hoffe ich, auch eines Tages veröffentlicht wird.

Um was geht es in „Drei Dinge“?

Es geht um Jake, einen Auftragsmörder in New York, der zufällig Maren begegnet, einer jungen, zauberhaften Frau, der Liebe seines Lebens. Allerdings konfrontiert sie ihn bereits nach nur zwölf gemeinsamen Tagen mit einem Auftrag, der ihn an nie geahnte Grenzen führt, und man muss sich irgendwann die Frage stellen: Wie weit ist man bereit, für einen Menschen zu gehen, den man über alles liebt. Darüber hinaus erzählt das Stück über die drei essenziellen Dinge im Leben, die man getan haben muss, um ein wahrhaft erfülltes Leben zu leben.

Vielversprechende Probe: Mit ihrem Stück „Drei Dinge“ feiert Mascha Müller im Oktober Premiere. © Probenfoto: privat

Inwiefern halfen Ihnen beim Schreiben Ihre Bühnen- und TV-Erfahrung?

Ich denke schon, dass mein bisheriges Leben auf der Bühne oder im TV mir ein gutes Gefühl für Timing gelehrt hat, aber was den Schreibprozess an sich betrifft, da hilft mir, glaube ich, wie gesagt vor allem meine Fantasie. Wenn ich mir etwas vorstelle, dann ist das fast so wie in der realen Welt. Ich sehe jedes Detail bildlich vor mir. Ich kann den Geruch beschreiben, das Sonnenlicht, in welchem Winkel es durch die Fensterscheibe fällt, das ich mir innerlich ausmale. Ich kann die Akteure meiner Szene anhalten, zurückspulen, sie Sätze nochmal sagen lassen und sie dann einfach machen lassen. Und das schönste ist: Sie sehen mich nicht; wie ich neben ihnen stehe und mitschreibe.

Sind die drei Schauspieler Ihre Wunschbesetzung?

Ja absolut! Sie sind meine absolute Traumbesetzung! Joni-Beth Brownlee, Julian Manuel und Heiko Dietz passen so gut auf ihre Rollen, dass es manchmal sogar unheimlich ist.

Sie führen auch Regie in „Drei Dinge“. Das ist ja nochmal eine Herausforderung.

Das ist es. Wie gesagt, geschrieben war das Stück schnell, aber es hat zwölf Jahre bis zur Aufführung gedauert! Ich hatte großartige Unterstützer, zum Beispiel Dieter Dorn, damals noch Intendant am Residenztheater. Er hatte das Stück damals auch gelesen und hatte sich überlegt, die Uraufführung zu machen. Doch dann lernte er mich kennen und stellte fest, dass meine Vorstellungen so konkret waren, dass er meinte, ich müsse selbst die Regie machen. Er meinte, dieser Beruf würde alle meine Talente vereinen. Leider war er selbst damals nur noch drei Monate Intendant am Residenztheater, und die Zeit war zu knapp. Er schrieb also eine Empfehlung an ein anderes großes Theater das Stück und mich betreffend. Allerdings fand man das Stück zwar dort auch sehr gut, wollte mich aber keine Regie dafür machen lassen. Darüber hinaus planten verschiedenste Regisseure, das Stück in seiner Aussage und seiner Darstellung zu verändern, weil man Sorge vor der Radikalität hatte, die es zweifellos besitzt. Am Ende wusste ich auf jeden Fall, dass ich damit niemals hätte leben können. Ich wollte einfach, dass es einmal so gespielt wird, wie ich es geschrieben habe. Diese Chance gab mir Heiko Dietz im Theater und so fort, worüber ich sehr sehr dankbar bin.

Kann man von einem Herzensprojekt sprechen?

Absolut! Ja. Dieses Stück ist mein Baby. Ich habe unzählige Türen aufgemacht und überaus radikal zugeschlagen, damit es einfach nur ein einziges Mal das sein darf, wie es geboren wurde. Und wie es mit den eigenen Kindern nun mal so ist: Egal, wie die Menschen darauf reagieren werden, ich bin nun mal seine Mutter und ich stehe auch zu jeder Ecke und jeder Kante, die in diesem Theaterstück enthalten ist.

Gibt es noch Karten für die Uraufführung?

Leider war die Uraufführung schon ausverkauft, da war die Hauptdarstellerin noch nicht einmal besetzt. Aber das Stück wird im Theater und so fort in München bis zum 28. Oktober gespielt. Unter www.undsofort.de kann man sich jedenfalls Karten bestellen, und ich freue mich über jeden, der es so sehen will, wie es einst geschrieben wurde.

Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Autorin? Regisseurin? Schauspielerin? Oder alles gleichberechtigt?

Das Schöne an meinem Leben ist, dass ich mir ein Leben geschaffen habe, in dem ich glücklich bin und alles machen kann, wozu ich Lust habe. Ich liebe alle Anteile, egal ob Schreiben, Regie, Malerei, Musik. Ich bin wie ein Kind im Bällebad: Alle Kugeln sind da gleich wichtig für mich. Hauptsache schön bunt.

Was sind die nächsten Projekte?

Aktuell bastele ich parallel an meinem Podcast „Zeitlose Antworten“ herum, den man auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Deezer, Audible, Youtube, Apple Podcast und so weiter anhören kann. Ein schönes Format, weil ich schreiben, aufnehmen und produzieren kann. Und wie schon erwähnt: Mein zweites Baby, ein Roman, wartet auf die Veröffentlichung.

Gut zu wissen

Uraufführung des Theaterstücks „Drei Dinge“ von Mascha Müller ist am 23. September im „theater... und so fort“ in München. Infos und weitere Aufführungstermine unter www.undsofort.de.

