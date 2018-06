3:2! Mauern mit maximaler Effizienz

Vorteil Mauern: Dem Kreisligisten gelang am Donnerstagabend dank eines 3:2-Erfolgs über die FVgg Gammelsdorf ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Moosburg – Der Zuschauerandrang rund um den Moosburger Sportpark sorgte für eine tolle Kulisse: 1538 zahlende Fußballfans fieberten erwartungsfroh dem Anpfiff von Schiedsrichter Christian Russer entgegen. Als der Unparteiische um 18.38 Uhr den Ball frei gab, übten sich die beiden Teams zunächst in Zurückhaltung. Es dauerte bis zur achten Minute, ehe Gammelsdorfs Stefan Pichlmeier einen ersten Versuch aus der Distanz abfeuerte, dabei aber deutlich zu hoch zielte. Zwei Minuten später dann erstmals Aufregung am Strafraum des Kreisligisten: Christoph Hartig wusste sich knapp außerhalb nur auf Kosten eines Foulspiels gegen Alexander Deptalla zu wehren. Den fälligen Freistoß von Maxi Geier kratzte „Spüle“- Schlussmann Benedikt Sommer aus dem kurzen Eck. Und wieder dauerte es keine 120 Sekunden, bis die FVgg zum nächsten Abschluss kam, als Pichlmeier einen langen Ball vor dem herauseilenden Sommer erwischte. Der Schuss segelte jedoch klar drüber.





Von Mauern war bis dahin nach vorne überhaupt nichts zu sehen – was sich in der 16. Minute schlagartig änderte. Eine Freistoßflanke von Johannes Pollhammer köpfte Andreas Bauer schulmäßig zur 1:0-Führung in die Maschen. Der Kreisklassen-Vizemeister suchte eine Antwort und hatte etwas Pech, als ein Standard von Leon Seifert zwar an Freund und Feind, letztlich aber auch am Tor vorbeiflog. Mauern zeigte sich komplett unbeeindruckt und bewies ein weiteres Mal maximale Effizienz im Abschluss, als Georg Krojer einen zu kurz abgewehrten Ball trocken und humorlos zum 2:0 ins Netz hämmerte. Doch damit nicht genug. Denn fünf Minuten vor dem Seitenwechsel vollendete Sascha Dörner einen Konter über die linke Außenbahn zum 3:0-Pausenstand.

„Aber wir wären nicht die SpVgg Mauern, wenn es nicht nochmal spannend geworden wäre“, schmunzelte Spielertrainer Volker Lippcke nach dem Abpfiff. Denn während ein Teil der Zuschauer bereits auf dem Nachhauseweg war und offenbar nicht mehr an eine Wende glaubte, drehte die FVgg nach 20-minütiger Langeweile zum Ende nochmals auf. Den Startschuss zur großen Schlussoffensive setzte Maxi Geier mit einem sehenswert verwandelten Freistoß ins rechte Kreuzeck (76.). Die FVgg wollte nun mehr – und stellte acht Minuten vor Feierabend durch einen Kopfballtreffer von Spielertrainer Ernst Krumpholz den Anschluss her. Viel Zeit blieb den Gammelsdorfern jedoch nicht mehr, die nach gutem Start in den ersten Durchgang einfach zu spät zur Aufholjagd ansetzten und deshalb knapp mit 2:3 unterlagen.

Jochen Jürgens





SpVgg Mauern – FVgg Gammelsdorf 3:2 (3:0)

Aufstellung SpVgg Mauern: Sommer – Oberhofer, Bauer, Hartig – Th. Günther (68. Lippcke), Krojer, Steiner (88. Hobmaier), Öchsner – Pollhammer, Willner – Dörner.

Aufstellung FVgg Gammelsdorf: Müller – Kantin, Krumpholz, Seifert – Hölzl, Prieler, Neumaier (46. Th. Huber) – Fischer, Geier – Pichlmeier, Deptalla.

Tore: 1:0 Bauer (16.), 2:0 Krojer (32.), 3:0 Dörner (40.), 3:1 Geier (76.), 3:2 Krumpholz (82.).

Gelbe Karten: Hartig – Hölzl, Krumpholz.

Schiedsrichter: Christian Russer (TSV Kösching).

Zuschauer: 1538 zahlende.