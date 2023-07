40 Jahre Gartenbauverein Mauern: Gesellige Feier und Erinnerungen an die Anfänge

Jubiläum

Vor 40 Jahren wurde der Gartenbauverein Mauern gegründet. Seither hat sich dort eine Menge getan, wie jetzt beim Jubiläumsfest mehr als deutlich wurde.

Mauern – Ganze vier Jahrzehnte ist es nun schon her: Im April 1983 gründeten Naturliebhaber und Gartenfreunde den Gartenbauverein (GBV) Mauern. Dieser hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einer Institution in der Gemeinde entwickelt – und das 40-Jährige wurde jetzt mit einem Jubiläumsfest gebührend gefeiert.

Bereits am Vormittag trafen sich die Gartler mit den Gästen und Abordnungen der Ortsvereine zum Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend wurde im Garten des Gasthauses Wisheu gefeiert, die Blechdratzer sorgten dazu für beste musikalische Unterhaltung. In den Festansprachen lobten Bundestags-abgeordneter Erich Irlstorfer und Bürgermeister Georg Krojer die vielschichtigen Aktivitäten. Letzterer hob das Engagement hervor und dankte den drei Vorsitzenden Ursula Gruber, Madlen Weidenmann und Thomas Hobmaier, die seit Oktober 2022 im Amt sind und mit der neu aufgestellten Vorstandschaft den Verein mit Gespür und Freude in die Zukunft führen.

Gründungsinitiator und Vorsitzender des GBV Mauern, Altbürgermeister Alfons Kipfelsberger, erinnerte an die Motive, die ihn und seine Mitstreiter zusammen mit dem damaligen Kreisgärtnermeister Alois Birkner veranlasst hätten, den Verein ins Leben zu rufen. Man wollte damals auch dem Trend „Einkauf von Lebensmittel mehr und billig“ entgegenwirken und brachte mit Vorträgen den interessierten Bürgern das anbauen von eigenen Produkten mit natürlichen Methoden und ohne Pflanzenschutz nahe. Ziel des Vereins war, die Menschen wieder an die Natur heranzuführen und Garten und Natur als Teil der Schöpfung zu betrachten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil war dann natürlich auch die Geselligkeit, so Alfons Kipfelsberger.

Nach zwölf Jahren hatte Peter Huber das Amt des Vorsitzenden übernommen, das er dann 21 Jahre innehatte, zuvor war er zwölf Jahre lang Schriftführer des Vereins gewesen. Huber erinnerte an die Faschingskranzl, Mostproben, Kurse und Wanderungen im Frühjahr und im Herbst sowie an weitere Aktionen im Vereinsleben. In den 40 Jahren hatte der Verein 26 Tages- und 13 Mehrtagesfahrten unternommen. Im Jahr 2008 war man gemeinsam in Madeira, so Huber.

350.000 Liter Saft gepresst

Geselligkeit ist aber auch beim monatlichen Gartlerstammtisch angesagt: Diesen gibt es bereits seit 1984. Ab 1988 wird auch die Obstpressaktion durchgeführt, und seither hat man rund 350.000 Liter Saft gepresst. Dafür hatte der Verein auch in eine neue Anlage zur Safterhitzung investiert.

Vor zehn Jahren hatte die Familiengruppe, die im Jahr 2011 gegründet wurde, den Vereinsgarten im Schlossgarten übernommen. Dieser neu gestaltete Garten mit Familienbeeten habe laut Huber eine wichtige Rolle im Fortbestand des Vereins gespielt. Er wünschte der Vorstandschaft ein harmonisches Miteinander, viele interessierte, engagierte und tatkräftige Mitglieder und ausreichend Helfer bei den künftigen Aktionen.

Vorsitzende Ursula Gruber lobte in ihrer Festrede die Arbeit ihrer Vorgänger und betonte, dass die neue Vorstandschaft den Verein – bedingt durch Corona – in schwierigen Zeiten übernommen habe. Dank einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 2022, in der sich eine neue, verjüngte Vorstandschaft formierte, war der Fortbestand des Vereins gesichert. Es wurden drei gleichberechtigte Vorsitzende mit je einem Vertreter für die Bereiche Fachthemen und Organisation, Obstpressen und Mostprobe, Familiengruppe und Vereinsgarten etabliert. Die bewährten und regelmäßigen Aktivitäten wolle man fortführen, betonte Gruber.

Als erfreulich wertete sie die Erwähnung des Vereinsgartens im Freizeitführer des Landkreises Freising als Schau- und Lehrgarten, „obwohl es für uns eher ein Versuchsgarten ist, der uns lehrt“, so Ursula Gruber. Sie versicherte: „Ein Verein mit 40 Jahren ist ein junger, aber dennoch erfahrener Verein mit einer schönen Vergangenheit – und so soll er auch weiter bestehen bleiben.“

