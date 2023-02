Beim Faschingsumzug wächst Mauern über sich hinaus

Von: Nico Bauer

Schaurig schön: Der örtliche Ski-Club sorgte für eine Halloween-Atmosphäre. © Bauer

Es herrschte Ausnahmezustand in Mauern: Bis zu 10.000 Besucher dürfte am Sonntag der Faschingsumzug angelockt haben, der Gäste von München bis Landshut in den Ort trieb.

Mauern – Aktuell leben in der Gemeinde Mauern 3169 Menschen. Gut die dreifache Zahl war nun am Sonntag auf den Beinen, als in der Faschingshochburg der traditionelle Umzug über die Bühne ging. Das Ereignis war dabei nach der Corona-Zwangspause noch besser besucht als davor. Was sich auch bereits bei der Anfahrt von außerhalb bemerkbar machte: Aus Richtung Moosburg kommend war der Straßenrand bereits ab Niederndorf zugeparkt.

Verstand es, zu feiern: die Mauerner Landjugend mit ihrer mobilen Alm. © Bauer

In Mauern gibt es nicht nur die Narrhalla, sondern der Fasching wird gefühlt vom gesamten Ort gelebt. Zahlreiche hiesige Vereine wurden wieder richtig kreativ. Die Fußballer der SpVgg Mauern feierten die Rückkehr der Leidenschaft („Nie wieder Katar – Der Fußball ist für alle da“), der TC Mauern holte die Hippies für „Love and Peace“ heraus und der Skiclub Mauern zog mit der schaurig schönen Halloween-(Addams-)Familie durch den Ort. Und dann gibt es ja noch die Landjugend, deren Gigafest der Fahnenweihe legendär war. Der Wagen der jungen Partybiester aus dem Ort hüpfte mehr über die Straße, als dass er rollte.

Die Moderatoren hatten den perfekten Überblick über den Mauerner Faschingsumzug. © Bauer

Natürlich war auch die Narrhalla Mauern stark vertreten. Die Ex-Prinzessinnen sorgten als Spanierinnen für internationalen Touch, die Ex-Prinzen zeigten noch einmal die Kostüme des irren Schauspiels bei „Narrisch Mauern“, und ehemalige Engagierte des Vereins liefen als Bauarbeiter durch die Straßen und zeigten Verkehrsschilder, die die Welt noch nicht gesehen hat.

Statt nur Süßigkeiten gab es für die Umzugsbesucher auch mal Rosen. © Bauer

„Es war ein super Tag“, resümierte später der Mauerner Narrhalla-Präsident Jakob Felsl. Seine Mannschaft hatte mit der Riesenparty rund um die beiden Rathäuser im Ortszentrum wieder alles perfekt organisiert. Dort traten die Garden aus den Nachbarkommunen Gammelsdorf, Langenbach und Moosburg auf. Es war das stimmungsvolle Finale des Mauerner Traumtags.

