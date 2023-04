Beim Tag der offenen Grabung in Mauern Archäologen über die Schulter schauen

Teilen

Eine Archäologin beim Zeichnen und Dokumentieren eines Befunds im zukünftigen Baugebiet Wollersdorfer Feld II. © Landratsamt

Eine Zeitreise und einen spannenden Einblick in die Archäologie gibt es am Samstag in Mauern beim Tag der offenen Grabung im Awarenring.

Mauern - Am westlichen Ortsrand von Mauern plant die Gemeinde ein Neubaugebiet – das sogenannte „Wollersdorfer Feld II“. Bereits in den Jahren 2004 bis 2006 fanden auf der Nachbarfläche („Wollersdorfer Feld I“) Ausgrabungen durch den Archäologischen Verein Freising statt. Damals wurde eine der ältesten Siedlungen des Landkreises Freisings entdeckt und über zwei Jahre hin freigelegt.

Die Siedlung am Wollersdorfer Feld begeistert die Archäologen durch die spannenden Befunde und große Anzahl gut erhaltener Funde – wie diese Scherben eines vielleicht vollständig rekonstruierbaren Tongefäßes. © Landratsamt

Aus der Jungsteinzeit

Da die Ergebnisse auf eine Fortführung der jungsteinzeitlichen Siedlung in Richtung Norden deuteten, wurden bauvorgreifende, bodendenkmalpflegerische Maßnahmen eingeleitet und die archäologische Fachfirma Büro für Archäologie Neupert, Kozik & Simm mit der archäologischen Begleitung beauftragt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Entdeckt: das Fragment eines verzierten, linearbandkeramischen Gefäßes aus der Zeit zwischen 5300 und 3800 v. Chr. © Landratsamt

Die Ausgrabungen begannen im September vergangenen Jahres, und bereits jetzt können erste spannende Ergebnisse präsentiert werden. Aus diesem Grund lädt die Gemeinde Mauern am Samstag, 22. April (10.30 Uhr), zu einem Tag der offenen Grabung ein. Die Einladung richtet sich vor allem an interessierte Bürger aus der Nachbarschaft und darüber hinaus. Bürgermeister Georg Krojer sowie Mitarbeiter der Grabungsfirma stellen die Ausgrabung vor, zeigen einen Teil der Funde, führen über die Fläche und zeigen live, wie eine archäologische Ausgrabung abläuft.

Verein präsentiert sich

Ebenfalls vor Ort sein werden Mitglieder des Archäologischen Vereins Freising, um über die Ausgrabungen und Tätigkeiten des Vereins zu berichten und einige Funde zu präsentieren. Für alle Fragen zur Archäologie im Landkreis Freising und zur Bodendenkmalpflege steht Kreisarchäologin Delia Hurka zur Verfügung.

Was wurde entdeckt? Was bedeutet das? Wie geht es weiter? Wie lange dauern die Grabungen? Wer hat hier früher einmal gelebt? Diese und alle anderen Fragen sollen am Samstag beantwortet werden.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.