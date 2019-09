Brücken-Neubau in Mauern: Hauptstraße ein halbes Jahr gesperrt

In Mauern kommt es bald zur Vollsperrung der Hauptstraße: Für den Neubau einer Brücke muss der Verkehr mehr als ein halbes Jahr lang umgeleitet werden.

Mauern – Das Staatliche Bauamt Freising beabsichtigt, die bestehende Brücke der Staatsstraße 2085 über den Hörgertshausener Bach in Mauern zu erneuern.

Die bestehende schadhafte Brücke aus dem Jahr 1962 wird vollständig abgebrochen und durch eine neue Brücke ersetzt. Die Gehwege auf der neuen Brücke werden breiter als bisher. Dadurch verbessert sich für die Autofahrer, die in die Staatsstraße einbiegen, auch die Sicht auf den Verkehr auf der Staatsstraße.



Für die Brücken-Erneuerungsarbeiten ist eine Vollsperrung der Staatsstraße 2085 (Hauptstraße) zwischen den Gemeindestraßen „Am Bach“ und „Bergstraße“ ab Montag, 7. Oktober, bis voraussichtlich Mitte Mai 2020 erforderlich (die Arbeiten sind stark witterungsabhängig). Anlieger können zu ihren Anwesen fahren. Die Zufahrt zum Rathaus ist über die Hauptstraße von Süden kommend möglich. Lediglich an wenigen Tagen, an denen der Asphalt eingebaut wird, ist mit Einschränkungen in den unmittelbar angrenzenden Gemeindestraßen zu rechnen.



Die Umleitungen

Der Verkehr von Hörgertshausen auf der Staatsstraße 2085 (Mainburger Straße) kommend wird über die FS32 (Nandlstädter Straße) nach Altfalterbach geführt. Weiter erfolgt die Umleitung über die Kreisstraße FS28 durch Schweinersdorf vorbei an Scheckenhofen bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2085 nach Moosburg. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt analog. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.



Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.



