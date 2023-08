Dem Evangelium Gesicht und Hände gegeben: Pfarrverband Mauern verabschiedet sich von Pater Georg

Pater-Wechsel

Der Pfarrverband Mauern nimmt mit festlichen Gottesdiensten Abschied von Pater Georg Ezharath. Er wechselt nach München - und das fällt ihm nicht leicht.

Mauern – Abschied nahmen bei den Festgottesdiensten zu Maria Himmelfahrt die Angehörigen des Pfarrverbandes von Pater Georg Ezharath. Er wechselt nun als Seelsorger in den Münchner Stadtteil Milbertshofen.

Seit gut einem Jahr wurde der Pfarrverband Mauern mit den Pfarreien St. Johannes in Mauern, St. Petrus in Schweinersdorf und St. Laurentius in Volkmannsdorf von Pater Jis aus dem Pfarrverband Bruckberg-Gündlkofen übergangsweise geleitet. Pater Georg betreute mit Wohnsitz im Pfarrhaus in Mauern den Pfarrverband seelsorgerisch mit.

Pater Georg stellt in seiner letzten Predigt die Einzigartigkeit Marias heraus

Bei den Gottesdiensten stellte Pater Georg in seiner Predigt die „Einzigartigkeit“ der Gottesmutter heraus. Maria sei im Glauben vorausgegangen und zeige den Weg. Im Anschluss bedankte der Pater sich für die großartige Unterstützung, die er aus den Gremien und von den Pfarrangehörigen im Pfarrverband Mauern habe erfahren dürfen.

Es falle ihm nicht leicht, den Pfarrverband zu verlassen. „Mit euch habe ich festgestellt, dass ich eingegliedert war mit allen Höhen und Tiefen – ich wusste mich zugehörig“, so Pater Georg. Da die deutsche Sprache nicht ganz einfach sei, habe er versucht, eine Sprache zu sprechen, die von Herzen kam. Er dankte für alle Zuwendungen und das „angenommen sein“ in einem lebendigen Pfarrverband.

Vor allem die Ministranten vermissen ihn jetzt schon

Dank und Anerkennung sprachen im Namen aller Pfarrangehörigen die Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinderäte dem scheidenden Seelsorger aus. Pfarrverbandsvorsitzender Helmut Schrafstetter sagte: „Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns das letzte Kirchenjahr hindurch im PV Mauern so gut und treu begleitet haben.“ Mit immer neuen Impulsen habe man Gottesdienste und die Hochfeste im Kirchenjahr gefeiert. In der Pfarrei Schweinersdorf dankte stellvertretender PGR-Vorsitzender Peter Költz für das Engagement. Pater Georg habe dem Evangelium Gesicht und Hände gegeben und Nähe erfahren lassen. Besonders erwähnte er dabei die intensive Jugendarbeit und die Aktionen mit den Firmlingen, den Kommunionkindern und den Ministranten. In der Pfarrei Volkmannsdorf verglichen Sepp Schlecht, Brigitte Obermaier und Martin Bruckmaier den scheidenden Seelsorger mit einem großen Schatz. Pater Georg sei mit seiner ruhigen und geselligen Lebensart ansteckend und habe allen gutgetan.

Einen besonderen Dank gab es von den Ministranten. Sie überreichten kleine Geschenke, Blumen- und Kräuterbuschen, die er zuvor gesegnet hatte.

Nachfolger ab 1. September ist bereits sicher

Musikalisch gestalteten die Kirchenchöre der Pfarreien die Gottesdienste und verabschiedeten sich schließlich mit einem Abschiedslied von Pater Georg. Mit einer Spende konnten die Pfarrangehörigen den Orden der Eucharistischen Missionare MCBS unterstützen, dem Pater Georg angehört.

Ab 1. September übernimmt Pfarrer Richard Greul die Leitung des Pfarrverbandes Mauern. Er wird in seiner pastoralen Tätigkeit von Gemeindereferentin Franziska Maier unterstützt. ft