Der größte Wunsch der jungen Mauerner: eine bessere Busanbindung

Insgesamt rund 40 junge Menschen waren der Einladung zur 3. Mauerner Jugendversammlung im örtlichen Bürgersaal gefolgt, um dort über die Belange zu diskutieren, die sie besonders bewegen. © Gemeinde

Welche Themen treiben die jungen Gemeindebürger besonders um? Bei der 3. Mauerner Jugendversammlung wurden die Schwerpunkte nun deutlich.

Mauern – Im Mauerner Bürgersaal wurde es vor wenigen Tagen spannend: Rund 40 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren waren zusammengekommen und nahmen an der 3. Mauerner Jugendversammlung teil. Als Gemeindevertreter waren Bürgermeister Georg Krojer, die Jugendbeauftragten des Gemeinderats, Korbinian Pflügler und Christina Götz, sowie Gemeinderat Siegfried Probst anwesend.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Bürgermeister Georg Krojer (M.), Gemeindejugendpflegerin Lena Landenberger sowie Korbinian Pflügler (Jugendbeauftragter des Gemeinderats). © Forster, Armin

Ergänzt wurde das Team durch Martha Suda vom Kreisjugendring Freising mit dem Schwerpunkt Politische Bildung im Landkreis. Moderiert und vorbereitet wurde die Versammlung von der Gemeindejugendpflegerin Lena Landenberger.

Themensammlung erstellt

Bei der Jugendversammlung sollte abgefragt werden, wie es sich als junge Person in Mauern lebt, was Jugendliche besonders an ihrem Heimatort schätzen – aber auch, was ihnen potenziell in ihrer Gemeinde fehlt. Nach einer allgemeinen Themensammlung entschieden die Anwesenden darüber, welche Themen für sie besonders wichtig sind.

Sehr deutlich wurde dabei, analog zu bisherigen Versammlungen, wie sehr sich die Mauerner Jugend eine bessere Busanbindung wünscht. Dazu kamen aber auch weniger große Projekte und Wünsche: ein neues Netz und Beleuchtung am Basketballplatz etwa, damit dieser nicht nur im Sommer nutzbar bleibt; mehr Fitness- und Outdoorflächen für alle Bürger; regelmäßige Filmvorstellungen für Kinder und Teenager, oder auch Skate- und Klettermöglichkeiten im öffentlichen Raum.

Dirtpark muss Standort wechseln

Einen besonderen Punkt auf der Tagesordnung stellte dabei der Dirtpark dar. Dieser war 2019 aus einer Initiative der Jugendversammlung entstanden und muss in diesem Jahr seinen Standort wechseln.

Nach dieser gemeinsamen Themenfindung begaben sich die Kinder und Jugendlichen dann in Kleingruppen, um ihre Projektideen genauer auszuarbeiten, darzustellen und Umsetzungsvorschläge dem Bürgermeister und den anwesenden Gemeinderatsmitgliedern vorzustellen. Während der Ausarbeitung der Projekte standen die anwesenden Vertreter der Kommune stets für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung und auch für das leibliche Wohl der jungen Projektplaner war durch reichlich Pizza und kostenlose Getränke gesorgt.

Abgerundet wurde der Abend mit einer offenen Fragerunde, bei der die Jugendlichen entweder direkt oder anonym Fragen an die Gemeinde stellen konnten.

ft