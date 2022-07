Ein beachtliches Jubiläum: 150 Jahre Krieger- und Soldatenkameradschaft in Mauern gefeiert

Von: Nico Bauer

Teilen

Angehörige elf befreundeter Vereine wie etwa der Patenverein aus Schweinersdorf oder zahlreiche andere Mauerner Vereine beteiligten sich an dem Festtag der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mauern. © Bauer

Einer der ältesten Kriegervereine hat am Sonntag Geburtstag gefeiert: Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Mauern besteht seit 150 Jahren.

Mauern – In den vergangenen Jahren und auch heuer konnten viele Feuerwehren in Bayern das 150-jährige Bestehen zelebrieren. Bei Krieger- und Soldatenvereinen geht es derzeit eher um die Zahl 100: Die meisten Vereine haben sich erst nach dem Ersten Weltkrieg gegründet – und das macht das 150-jährige Bestehen der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mauern so besonders. Der Verein ist in Bayern einer der ältesten dieser Art. Sein Ursprung geht auf das Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1871 zurück.

Der Oberst a.D. und langjährige Schriftführer des Vereins, Hillrich von der Felsen, schaffte es am Sonntag mit seinem Festvortrag, die Weltgeschichte mit der Vereinsgeschichte zusammenzubringen. Er erinnerte daran, dass sich einst der Veteranenverein gegründet habe, damit die Heimkehrer des Kriegs ihre Erlebnisse im Austausch verarbeiten konnten, um die Rückkehr zur Normalität zu bewerkstelligen. Schließlich gab es seinerzeit keine psychologische Betreuung und in den Familien konnte man schreckliche Erlebnisse nicht erzählen.

Im voll besetzten Biergarten des Vereinsgasthauses Wisheu feierte der Verein sein 150-jähriges Bestehen. © Bauer

Die Vorreiter in Mauern wollten ein Kriegerdenkmal errichten und hatten in der Nachbarschaft keine Beispiele. „Vielleicht hatte der damalige Mauerner Pfarrer in München die 1628 erbaute Mariensäule gesehen und schlug daher vor, in Mauern ein ähnliches Denkmal zu schaffen“, erinnerte Hillrich von der Felsen an das Denkmal zwischen Kirche, Maibaum und Schloss. Die Mariensäule hatte eine Höhe von acht Metern und kostete 1500 Gulden.

Der Verein und das Kriegerdenkmal überstanden zwei Weltkriege, erweiterten die Gedenktafeln für verstorbene und verschollene Menschen im Krieg. Und man hatte Glück, als im Zweiten Weltkrieg die Nazis bei einer Buntmetallsammlung die Statue beschlagnahmen wollten. „Mit List und Tücke sowie der Erklärung der Statue zu einem kirchlichen Bauwerk schaffte es Pfarrer Rossnagel, die Abgabe zu verhindern“, erzählte das wandelnde Geschichtsbuch von der Felsen.

Für die stolze Zahl an Mitgliedern viel getan

Die Gegenwart des Vereins stellte der Vorsitzende Hans Igl dar, der einen 155 Mitglieder starken Verein präsentierte und aufzeigte, dass man nicht zuletzt dank junger Neumitglieder nicht in der Existenz bedroht sei. „155 ist eine stolze Zahl“, sagte Igl, „aber das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Er habe in Mauern viele Klinken geputzt, um neue Mitglieder zu gewinnen. Der Vorsitzende betonte auch, dass das Grundbedürfnis nach Frieden alle Menschen vereine.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine musste Igl feststellen, „dass unsere Vereinsziele aktueller denn je sind“. Volle Bestätigung erhielt er von Landrat Helmut Petz: „Ich hätte diesen Rückfall in alte Zeiten nicht für möglich gehalten.“ Deshalb brauche es diese Vereine, die für den Frieden mahnten. Bürgermeister Georg Krojer dankte dem Verein besonders dafür, in Mauern Brauchtum und Tradition zu pflegen.

Ehrungen des Kreisverbands: Sebastian Rieger, Otto Radlmeier, Willi Baumgartner, Englbert Hartig, Franz Seemann, Lorenz Brandhuber, Hillrich von der Felsen und Hans Igl. © Bauer

Die Gratulanten des Kreisverbands, Otto Radlmeier und Sebastian Rieger, hatten neben Glückwünschen auch hohe Ehrungen im Gepäck: Hillrich von der Felsen und Franz Seemann erhielten die Goldene Reservistennadel. Mit der Silbernen Reservistennadel wurden Willi Baumgartner, Englbert Hartig, Lorenz Brandhuber und der Vorsitzende Hans Igl ausgezeichnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.