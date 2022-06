Fahnenweihe der KLJB Mauern sorgt für Festwochenende wie aus dem Bilderbuch

Von: Nico Bauer

Teilen

Noch mit der alten Fahne schritt die Mauerner Landjugend durch den Ort. Insgesamt beteiligten sich 94 Vereine am Festzug. © Bauer

Die Landjugend Mauern hatte sich entschieden, die Fahnenweihe im ganz großen Stil aufzuziehen – und dieser Mut wurde belohnt mit einem Fest der Superlative.

Mauern – Ganz Mauern schien am Sonntag eine einzige Festzone zu sein: Anlässlich der Fahnenweihe der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) nahmen 94 Vereine am Festzug teil. Das sprengte alle Dimensionen und rangierte quasi auf Augenhöhe mit dem Faschingszug, der bis Corona zu den Höhepunkten des Landkreises gehörte. Mit dabei waren am Sonntag quasi geschlossen die Vereine aus dem Gemeindegebiet und dazu unzählige Burschenvereine oder Landjugend-Gruppen aus der Region.

Die Gäste für den Festsonntag waren im ganzen Ort nicht zu übersehen, da nur ein Bruchteil der Menschen auf der Schlosswiese Platz fand, wo mit einem Gottesdienst die Fahnenweihe zelebriert wurde. Viele junge Leute sorgten für einen Ausnahmezustand sowie eine Biergartenparty in den beiden Wirtschaften der Ortsmitte.

Die neue Fahne erhielt den Segen von Pfarrer Viktor Roland Spielauer. © Bauer

Während viele weiterfeierten, zelebrierte Pfarrer Viktor Roland Spielauer einen Gottesdienst, bei dem das Wetter eher einen Tick zu gut war. Glück hatten jene, die Plätze im Schatten der großen Kastanien ergattert hatten. Schattenplätze bekam auch der Kirchenchor, der mitreißend sang.

Fahnenweihe der Katholischen Landjugend Mauern: Viel Lob für den Verein

Am Ende des Gottesdienstes stellte die neue Fahne der 1904 gegründeten Landjugend aber alles in den Schatten, denn der Verein hatte sich ein richtiges Schmuckstück fertigen lassen. Zusammen mit dem Gemeindewappen und dem Gründungsdatum steht ein schönes Bild mit dem Schloss (Rathaus) und der Kirche im Mittelpunkt. Pfarrer Spielauer segnete die Fahne für alle Einsätze in den nächsten Jahrzehnten.

Rund um das viertägige Fest bekam der Verein viel Lob als gesellschaftlicher Eckpfeiler in der Gemeinde Mauern ausgesprochen.

Beim Gottesdienst auf der Schlosswiese konnte sich glücklich schätzen, wer einen der Schattenplätze ergattert hatte. © Bauer

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schirmherr und Bürgermeister Georg Krojer wünschte „viel Freude und Glück“ sowie „zur Erhaltung von Tradition, Glaube Freundschaft, Brauchtum und Heimatliebe viel Kraft“. Er schenkte der Landjugend zur Erinnerung eines der ersten Ehrenbänder für die neue Fahne.

Candyland-Zeltparty ausverkauft

Die Weihe und der Umzug zum großen Finale waren nur die letzten Höhepunkte des Fests, bei dem das Zelt vier Tage voll besetzt war, auch wenn es auf den letzten Drücker noch einmal Änderungen bei den Musikgruppen geben musste. Die Candyland-Zeltparty am Freitagabend war sogar ausverkauft und viele Mauerner, die am Festplatz nicht dabei waren, konnten auch zu Hause stundenlang gut mithören, dass die jungen Leute aus Mauern und Umgebung eine legendäre Party feierten. Nach zwei Jahren mit wenigen bis gar keinen Festanlässen hatte sich da so einiges angestaut.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.