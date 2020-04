Folge der Corona-Krise: Mauerns Brücken-Baustelle dauert länger

Nun hat die Corona-Pandemie auch den Brückenbau von Mauern erwischt. Die aktuellen Probleme mit dem Virus sorgen dafür, dass die Baustelle rund drei Wochen Verzögerung hat.

Mauern - Die geplante Öffnung zum 1. Mai ist nicht mehr zu halten. Nach der Ewigkeitsbaustelle von Pfettrach war der Mauerner Bürgermeister Georg Krojer sehr bemüht, die Bauzeit bei der Brücke in der Mitte des Ortes so kurz wie möglich zuhalten. „Es ist alles gut gelaufen und man muss sagen, dass wir auch mit dem Wetter Glück hatten“, lautet seine Zwischenbilanz. Auf der Zielgerade gab es dann aber doch noch Verzögerungen – wegen einer österreichischen Firma, die mit ihren Arbeitern wegen der Pandemie an der Grenze hängen geblieben ist.

Mittlerweile ist das Problem gelöst und deshalb dürfte die Öffnung mit drei Wochen Verzögerung Ende Mai erfolgen. „Das Brückenfest am 1. Mai hätten wir eh nicht veranstalten können“, witzelt Krojer mit Blick auf den Plan. Auf Nachfrage der Gemeinderätin Eva Maria Oberloher berichtete er, dass alle wichtigen Betonarbeiten an der Staatsstraßenbrücke über den Hörgertshausener Bach abgeschlossen sind. Nun müsse der Neubau nur noch an beiden Seiten an die Straßen angebunden werden.