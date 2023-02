Glasfaser-Pläne der Telekom für Mauern erläutert - Auch Nachbargemeinden waren Thema

Von: Nico Bauer

Telekom-Referent Harald Jungmeier informierte über den Glasfaser-Ausbau in Mauern. © Bauer

Das schnelle Internet soll in diesem und im nächsten Jahr nach Mauern kommen. Im Vorfeld des Glasfaserausbaus gab es nun einen gutbesuchten Infoabend.

Mauern - Harald Jungmeier vom Glasfaser-Team der Telekom stellte am Mittwoch vor rund 100 Besuchern in der Mauerner Mehrzweckhalle die Maßnahme vor. Rund 20 Kilometer Leitungen werden demnach verlegt, die Bauzeit ab Herbst betrage etwa ein Jahr. 770 Adressen will man erschließen, wobei Kunden mit Buchungen in der Bauzeit ihre Erschließung gratis erhalten sollen. Jungmeier erklärte, dass man von der Übergabestation des Signals im Haus bis zu 20 Meter ohne Kosten verlege. Bei Mehrfamilienhäusern würden mit der Erschließung alle Etagen mit Anschlüssen versehen, wenn es eine konkrete Buchung gebe. Der Telekom-Gesandte machte deutlich, dass das Unternehmen auch andere Anbieter mit ins Glasfasernetz hereinlasse. Andere Wettbewerber könnten dann ebenfalls schnelleres Internet anbieten.

Insgesamt rund 100 Bürger waren gekommen, um sich bei der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle zu informieren. © Bauer

Appell an dieGrundstücksbesitzer

Für die Gemeinde Mauern ist der Glasfaserausbau dank Förderprogrammen des Freistaats Bayern und der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich sehr interessant. Bürgermeister Georg Krojer rechnet mit 2,8 bis drei Millionen Euro Kosten, von denen man zehn Prozent übernehmen müsse. Die Gemeinde investiert also 280.000 bis 300.000 Euro für die Infrastruktur, die die Kommune attraktiver und die Immobilien wertvoller macht. Der Bürgermeister appelliert an Immobilieneigentümer, dass man die Telekom auch ohne Buchungen durch die Grundstücke für die Errichtung des Hausanschlusses durchlassen solle.

Von den Bürgern kamen viele Detailfragen. „Es juckt mich nicht, dass man mich anbohrt“, sagte ein Bürger, „aber kann ich dann meinen Router und Fernseher weiter verwenden?“ Hier antworteten die Telekom-Referenten Harald Jungmeier und Klaus Stampfl, dass nur ältere Router getauscht werden müssten.

Aussage zu zwei Nachbargemeinden

Ein anderer Bürger fragte nach Glasfaserleitungen für den Ortsteil Enghausen. Jungmeier meinte, dass man dort noch mindestens vier Jahre warten müsse. „Wir haben einen Masterplan für die gesamten 24 Quadratkilometer Gemeindegebiet“, erklärte Bürgermeister Georg Krojer. Man wolle allen Gemeindebürgern gleichberechtigt die digitale Infrastruktur verschaffen. Telekom-Vertreter Harald Jungmeier deutete an, dass die beiden Nachbargemeinden Gammelsdorf und Hörgertshausen in den kommenden zwei Jahren ebenfalls die schnellen Internetleitungen bekommen sollen.

Am Alten Rathaus in Mauern wird von 22. bis 25. Februar sowie von 28. Februar bis 4. März ein Infomobil stehen. Am 6. März ist offizieller Vermarktungsstart. Ab dann werden die Hausanschlüsse ein Jahr kostenfrei angeboten, um später die Straßen und Grundstücke nicht mehr angehen zu müssen. Spätere Hausanschlüsse ziehen Kosten von mindestens 800 Euro nach sich. Jungmeier betonte, dass die Telekom die Baumaßnahme unabhängig von einer Anschlussquote durchziehen werde.

