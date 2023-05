„In seiner Brust pochte ein Künstlerherz“: Ausstellung zu Ehren von Andreas Angermaier (†) in Mauern

Von: Nico Bauer

Teilen

Für die Ausstellung zu Ehren des verstorbenen Künstlers Andreas Angermaier waren auch dessen Lebensgefährtin Marlene Cochran (M.), Mauerns 2. Bürgermeisterin Maria Scharlach (l.) sowie Organisatorin Hildegard Stolle ins Alte Rathaus gekommen. © Bauer

Andreas Angermaier war ein bekanntes Gesicht in Mauern. Während der Pandemie verstarb der Künstler – und nun bekam er im Alten Rathaus eine letzte Ausstellung.

Mauern – „Manchmal ist es das Vernünftigste, einfach ein wenig verrückt zu sein.“ Mauerns 2. Bürgermeisterin Maria Scharlach zitierte in ihrer Laudatio zum Kunstwochenende im Alten Rathaus zu Mauern den Künstler Andreas Angermaier. Er war als Musiker und Maler mit den besonderen Elementen ein Multitalent, ein Freigeist und vor allem ein bayerisches Original. Am letzten Tag des Jahres 2020 verstarb er im Alter von nur 57 Jahren an einer Covid-Infektion. In Mauern bekam er nun das letzte Gedenken: mit einer Ausstellung und dem Fest seiner langjährigen Wegbegleiter.

Der Künstler Andreas Angermaier (†) fiel am 31. Dezember 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. © Archiv: Maria Martin

Mit vor Ort war Andreas Angermaiers Lebensgefährtin Marlene Cochran, die aus der heimischen Sammlung von Kunstwerken eine spannende Auswahl mitgebracht hatte. Angermaier hatte seine Bilder durch Stanzabfälle aus Bronze, Messing oder Edelstahl lebendig gemacht, die den Bildern 3D-Strukturen gaben und das Motiv gefühlt in Bewegung brachten. Kunst von der Stange war nie sein Anspruch und seine Philosophie.

Metallobjekte finden sich in vielen von Andreas Angermaiers Werken wieder. © Bauer

2012 war der aus Adlkofen stammende Andreas Angermaier das erste Mal in Mauern zu Gast gewesen. „Kunst im Rathaus“ hieß damals die Ausstellung mit mehreren Künstlern, die Hildegard Stolle organisiert hatte. Zuletzt zeigte er im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie seine Kunst im Alten Rathaus. Angermaier kam immer wieder und war auch als Musiker einer Band zu sehen und zu hören. Für das neubesetzte Musiktrio Coleburn war es eine Ehrensache, die kleine Vernissage zum Auftakt der zweitägigen Ausstellung musikalisch zu umrahmen. Mit Angermaier hatte die die Mauerner Ausstellung begleitende Gruppe noch Shellycoat geheißen.

Die ehemaligen Bandkollegen Angermaiers von Coleburn (früher Shellycoat) begleiteten die Vernissage musikalisch. © Bauer

In ihrer emotionalen Laudatio erinnerte die 2. Bürgermeisterin Maria Scharlach an einen sehr sensiblen, feinfühligen Künstler. Dieser habe noch so viele Ideen, Visionen und Träume gehabt. Scharlach erinnerte auch daran, dass Angermaier noch eine CD-Aufnahme seiner Kurzgeschichten wie etwa „Die Aufzeichnungen eines Traumtänzers“ auf der Agenda stehen hatte. Diese Pläne des gesundheitlich vorerkrankten Angermaiers durchkreuzte dann die Corona-Erkrankung, die noch in die Zeit vor einem Impfstoff fiel. Am 31. Dezember 2020 endete das Leben von Andreas Angermaier.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„In seiner Brust pochte ein Künstlerherz“, sagte Maria Scharlach. Zahlreiche Besucher der von Mauerns Kunst-Legende Hildegard Stolle organisierten Ausstellung konnten das nur bestätigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.