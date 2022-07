In Unterhose und mit Bierbauch: Mann belästigt 17-Jährige im Wald sexuell - Täterbeschreibung

In einem Waldstück bei Mauern wurde ein Mädchen sexuell belästigt. (Symbolbild) © afo/dpa

Schlimme Minuten musste eine 17-Jährige in Mauern erleben: Sie wurde von einem Unbekannten im Wald sexuell belästigt. Die Polizei hat eine Beschreibung veröffentlicht.

Mauern - In einem Waldstück nahe der Bergstraße von Mauern (Kreis Freising) war eine 17-Jährige am Montag gegen 12.30 Uhr unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wurde das Mädchen dort von einem Unbekannten in unsittlicher Weise angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Mann dann wieder.

Sexuelle Belästigung in Mauern - Täterbeschreibung

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, graue Haare, kräftige Statur mit Bierbauch, zirka 1,65 Meter groß. Bekleidet war der Mann mit einem ärmellosen blauen T-Shirt sowie lediglich einer schwarzen Unterhose.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. (08761) 30180 in Verbindung zu setzen.

