Junge Helfer messen sich in Mauern: Fast 400 Jugendrotkreuzler beweisen sich in Bezirkswettbewerb

Bei einem Motorradunfall Erste Hilfe leisten: Szenarien wie dieses und noch viele weitere Theorie- und Praxisaufgaben galt es, beim Bezirkswettbewerb des JRK zu absolvieren. © Bauer

Fast 400 Teilnehmer zählte jetzt der Jugendrotkreuz-Bezirkswettbewerb in Mauern. Nachwuchsgruppen aus dem ganzen Bezirk waren zwei Tage lang im Ort unterwegs.

Mauern – Drei Männer liegen auf dem Boden. Einer ist bewusstlos, ein anderer schreit mit blutüberströmtem Bein vor Schmerzen. Und das direkt daneben stehende Motorrad lässt Schlimmes erahnen. Jetzt heißt es: einen kühlen Kopf bewahren und schnell die richtigen Handgriffe anwenden, um Hilfe zu leisten.

Das Szenario, das sich am Wochenende neben dem Feuerwehrhaus von Mauern abgespielt hat, war in diesem Fall nur der simulierte Notfall. Jugendgruppen aus ganz Oberbayern stellten sich beim Bezirkswettbewerb der Konkurrenz und zeigten theoretisch wie praktisch ihr Wissen. Für die rund 380 Teilnehmer wurde neben der Mauerner Mehrzweckhalle eine Zeltstadt zur Übernachtung aufgebaut und dann gaben die Kreissieger ihr Bestes.

Von der Mehrzweckhalle als Ausgangspunkt liefen die verschiedenen Gruppen eine große Runde durch das Ortszentrum zu verschiedenen Stationen. Dabei ging es um die Erste Hilfe in der Theorie und der Praxis, aber auch andere Wissenstests rund um das Rote Kreuz und die Geschichte der weltweit operierenden Hilfsorganisation.

Die Moosburger vertraten als Landkreissieger die Region Freising – und erreichten auf Bezirksebene Platz 13. © Bauer

Moosburger mit Heimvorteil

Aus dem Landkreis Freising war die Moosburger Jugendgruppe der Teilnehmer mit dem Heimvorteil, in der Nachbarkommune die Runde auch ohne Ortsplan gehen zu können. Betreuer Florian Schrahn war nach der großen Runde von Mauern auch sehr zufrieden mit seinen 13 oder 14 Jahre jungen Rotkreuzlern. Man habe sich in der Gruppenstunde vorbereitet, sei aber ohne die ganz großen Siegambitionen zum Wettbewerb gekommen: „Wir wollen unser Bestes geben und Spaß haben.“ Mit dem 13. Platz hat man sich gut verkauft. Die ersten drei Plätze gingen an die Kreissieger aus Weilheim-Schongau, Miesbach (2.) und Fürstenfeldbruck (3.). Die ersten beiden dürfen nun weiterziehen zum Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb.

Zeltstadt neben der Mehrzweckhalle: Rund 380 Teilnehmer aus ganz Oberbayern waren am Wochenende in Mauern untergebracht. © Bauer

Ein Heimspiel hatte auch die Jugendrotkreuz-Bezirksvorsitzende Stephanie Fuß. Sie lebt in Nandlstadt und hatte nach einer Absage heuer einen neuen Austragungsort des Bezirkswettbewerbs gebraucht: Denn zu Hause in Nandlstadt waren schon zu viele Veranstaltungen geplant, sodass sie auf Mauern gekommen war und Bürgermeister Georg Krojer sofort zusagte. Mit der Mehrzweckhalle hatte die Gemeinde auch die Kapazitäten für eine solche Großveranstaltung stellen können. Stephanie Fuß war sehr glücklich mit der ausgezeichneten Ersatzlösung in Mauern.

