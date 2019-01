Fliegende Deandl im Dirndl: So spektakulär startet Mauern in den Fasching

In der Faschingshochburg Mauern geht es wieder rund: Beim Inthronisationsball zeigten Garde, Elferrat und Prinzenpaar ihr Können – und boten eine spektakuläre Show.

Mauern – Sie versprachen eine Show und sie lieferten eine Show: Die Narrhalla der Faschingshochburg Mauern reizte am Samstagabend die Tanzfläche nicht nur in der Länge und der Breite aus, sondern auch in der Höhe. Bei spektakulären Hebe- und Wurffiguren trieben die jungen Athleten das Publikum von einem Begeisterungssturm zum anderen.

Zum Showteil kamen der Elferrat und die Garde klassisch bayerisch auf die Bühne – in Dirndl und Lederhose. Die Damen tanzten mit reichlich Pep und drangen mit Schuhplattler-Elementen auch in eine männliche Domäne ein. Die Herren packten gut zu mit den perfekt sitzenden Hebefiguren: Immer wieder kamen die Gardedamen hoch hinaus bis zur Decke des Saals. Der Höhepunkt waren die Würfe, bei denen ein Deandl im Dirndl von einem Teil des Elferrats quer über die Tanzfläche katapultiert und in bester Stagediving-Manier von den anderen aufgefangen wurde. Die Narrhalla Mauern zeigte wieder einmal eindrucksvoll, dass sie zu den allerbesten ihrer Zunft gehört.

„Jetzt kann ich den Fasching einfach nur noch genießen“

Zuvor hatten Daniela III. von Immobilienwelt und Organisationstalent sowie Patrick I. von Bio-Ei und Fußballspielerei plangemäß die Macht für die närrischen Wochen übernommen. Daniela Danner (22) und Patrick Oberprieler (30) aus Hörgersdorf sind auch außerhalb des Faschings ein Paar und in den Mauerner Festsälen hinreichend bekannt. Oberprieler gehört seit dem 18. Lebensjahr der Narrhalla an mit einer langen Karriere im Elferrat. Seine Prinzessin verdiente sich die ehrenvolle Aufgabe als treue Ballbesucherin in Mauern.

+ Atemlos durch die Luft: Eines der Gardemädels wurde vom Elferrat quer über die Tanzfläche katapultiert. © Bauer

Nach der Übernahme des Rathausschlüssels gelang den beiden auch der Prinzenpaarwalzer mit spielerischer Leichtigkeit. „Eigentlich war es ganz leicht. Jetzt kann ich den Fasching einfach nur noch genießen“, sagte Patrick I. Seine Daniela hatte vor dem ersten Tanz keine Zweifel, „denn wir haben ja schon ewig trainiert“. Ebenso perfekt war der Mitternachtsauftritt, den das Prinzenpaar mit fetzigem Rock’n’Roll bestritt.

Übrigens: Prinz Patrick hat royale Wurzeln: Seine Eltern waren das Prinzenpaar von 1998. Damals wurde zum letzten Mal der Grizzlyball veranstaltet, der einer Mauerner Freizeitfußballmannschaft gewidmet war. Patrick Oberprieler freut es besonders, dass dieser Ball heuer zu seinen Ehren sein Comeback feiern darf.