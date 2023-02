Mauern: Gehweg im Ortszentrum wird verbreitert - Straßenbauarbeiten sollen im Frühjahr beginnen

An der Kirchenmauer

Der viel zu schmale Gehweg entlang der Kirchenmauer im Ortskern von Mauern gehört wohl bald der Vergangenheit an. Jetzt wurden konkrete Pläne vorgestellt.

Mauern – Der unterbrochene Gehweg an der Friedhofsmauer ist schon seit Jahren ein Problem in der Ortschaft Mauern. Nun wurde eine Lösung gefunden – und im Frühjahr soll bereits die Umgestaltung von Straße und Gehweg erfolgen. Die Gemeinde investiert 74.000 Euro in die Maßnahme, die im Rahmen des ISEK-Programms mit 50 Prozent gefördert werden soll.

Bürgermeister Georg Krojer berichtete dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung, dass die Kommune den Grund für einen 1,30 Meter breiten Gehweg entlang der Kirchenmauer ohne Kosten vom Straßenbauamt überlassen bekam. In der Vergangenheit hatte man sich immer um eine Versetzung der Kirchenmauer bemüht – und die Antwort bekommen, dass die Kirche deutlich vor der Straße da gewesen sei. „Ein Gehweg mit 1,30 Metern ist ausreichend für Kinderwagen“, sagte der Bürgermeister.

Die Kurve sollan der Engstelleneu modelliertwerden

Da der Bürgersteig auf der anderen Seite entlang des Alten Wirts unverändert bleibt, verringert sich die Straßenbreite entlang der Kirchenmauer um etwa einen Meter. Georg Krojer erklärte, dass für die Verkehrssicherheit an der Engstelle der Straße die Kurve von Moosburg kommend neu modelliert werde. Dadurch soll der Gehweg breiter werden und die Kurve früher enden. „An der Kirchenmauer begegnen sich damit zwei Lastwagen auf der Geraden“, beschrieb Georg Krojer die entscheidende Maßnahme für die Genehmigung der Straßen-Verschmälerung.

Die bauliche Veränderung bei dieser Einfahrt in das Mauerner Ortszentrum wurde auf 80.000 Euro Kosten geschätzt und wird nun sogar noch etwas günstiger. Das wirtschaftlichste Angebot belief sich auf 74.000 Euro, von denen die Gemeinde 50 Prozent als Zuschuss bekommt. Bei der Ausschreibung wurde als Baufenster die Zeit von 11. April bis Ende Mai vorgegeben. Ortschef Krojer rechnet damit, dass die reine Bauzeit etwa drei Wochen dauern dürfte. Er zeigte sich auch erfreut, dass die Gemeinde acht Angebote erhalten habe „und wir bei kommunalen Ausschreibungen wieder einen echten Wettbewerb bekommen“. Das zeige, dass die Auftragsbücher der Baufirmen nicht mehr ganz so voll sind.

